Petro y Hernández: la carrera continúa

Avalado por el movimiento político Liga de Gobernantes Anticorrupción, fundado en el año 2019 en la ciudad de Bucaramanga, apostándole a la publicidad en redes sociales y basado en un discurso anticorrupción Rodolfo Hernández se disputa con Gustavo Petro la Presidencia. Las últimas encuestas y sondeos de opinión mostraban venía subiendo en intención de voto. Con 5.953.209 (28,15%) votos a su favor, desplazó del segundo lugar a Federico Gutiérrez.

Finalizada la jornada y con el 99,99% de las mesas informadas, según datos 21.418.631 votantes de 39.002.239 avalados cumplieron con su deber.

En términos porcentuales el 54,91% acudió a las urnas, con lo cual la abstención se ubicó en 45,09%. A lo largo del territorio nacional se vieron puestos de votación sin afluencia de personas desde las primeras horas.

Atrás quedaron las especulaciones de un posible fraude en la primera vuelta. La Registraduría Nacional organizó en debida forma el proceso. Se notó orden y mayor presencia de la fuerza pública en los puestos de votación, lo que garantizó la seguridad.

Los dos candidatos tienen que conquistar y ganar la confianza del electorado con propuestas realistas enfocadas en los problemas complejos que enfrenta el país. Retos económicos, laborales, sociales y ambientales tienen que hacer parte de la narrativa del plan de gobierno que pretendan implementar. Como es corto el tiempo se deben aprovechar los espacios publicitarios y los debates para procurar convencer a los indecisos y seguir creciendo.

La política colombiana experimenta un viraje. En esta elección que es uninominal los partidos tradicionales no han tenido alto protagonismo. Ni conservadores, ni liberales, por solo mencionar dos de los más antiguos lograron llegar con un candidato de sus entrañas; las consultas dejaron ver un electorado inclinado hacia nuevas formas de hacer política.

¿Qué viene para las dos campañas? Estamos frente a un escenario diferente donde se comienza a sumar apoyos. Federico Gutiérrez y Enrique Gómez anunciaron votarán por Hernández, Luis Gilberto Murillo exfórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo se va con Petro.

¿Se pueden endosar los votos? Difícilmente por la fragmentación que han mostrado partidos y movimientos políticos. Las maquinarias políticas aterrizarán en la campaña que mejor los represente, donde sean bien recibidos; ronda la incertidumbre. No es un secreto que ambos candidatos han manifestado públicamente que no recibirán apoyos de grupos y personas cuestionadas. El elector primario que no está atado a la burocracia, ni al clientelismo va a jugar un papel decisivo. Para continuar consolidando la democracia en Colombia, el mensaje es votar bien el 19 de junio.