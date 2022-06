Petro y la esperanza

Un gran número de amigos lleva meses manifestándome su esperanza en la victoria de Petro en la elección presidencial. Cuando he debatido con ellos exponiéndoles mis reparos a dicho candidato en función de los textos que de él he leído y las entrevistas que de él he escuchado, de sus propuestas que tantas dudas me producen y de sus medidas que tantos miedos me generan, la respuesta que recibo siempre es la misma: esperanza. Muchos de mis amigos son profesores universitarios con sobrada formación y las razones que arguyen se fundan en argumentos que, desde su punto de vista, están cargados de sentido, pero mi impresión al escucharles no es otra que, en el fondo, más allá de las explicaciones políticas, económicas e históricas que me regalan para que entienda su decisión, su principal argumento para votar a Petro no es racional, sino la mera esperanza.

Si vamos al diccionario y buscamos la palabra esperanza, es en la tercera acepción donde me parece que mejor encaja el estado de ánimo de mis amigos. Dice que la esperanza es: “En el cristianismo, virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido”. Sustituyan cristianismo por socialismo y Dios por Petro y tienen el programa electoral del susodicho. Mis amigos me insisten que ya es hora de que en Colombia no gobiernen siempre los mismos, las élites que llevan generaciones saqueando el país, y que hay que optar por un candidato alternativo. De acuerdo, ¿pero un candidato socialista es la mejor opción? Mis amigos me repiten que con Petro habrá salud, educación y pensiones públicas. Perfecto, ¿pero apostar por el enésimo salvador de la patria para que nos regale, como divinidad bondadosa, todos los bienes del mundo, es lo más sensato?

La historia de Latinoamérica apenas tiene ningún ejemplo de caudillos que lleguen al poder como encarnación de la rabia contra las élites, ¿verdad? Ningún ejemplo de líder que cree un sistema clientelar con dinero público hasta que este se acabe y el país se arruine, ¿cierto? Ni un solo caso de buenas personas que voten guiadas por la esperanza (nada más lejano de la razón) y acaben frustradas al ver por enésima vez fracasados sus sueños, ¿a que no? Pero la esperanza es un sentimiento (no argumento) poderoso y mis amigos no escuchan mis razones. Han optado por creer. Por tener fe. Como amigo, les deseo lo mejor. Como profesor, no creo que lo mejor suceda. Y la semana que viene hablaré de Hernández.