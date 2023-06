Petro y los nazis

En unas declaraciones recientes Petro afirmó que los buenos resultados electorales del partido español VOX en las elecciones locales del país europeo de la semana pasada equivalían al triunfo de los nazis en Alemania en 1933. Y yo, que, la verdad, me siento un poco agotado de opinar tanto de las acciones y declaraciones del presidente de Colombia, no puedo resistirme y vuelvo al ruedo de la opinión resoplando como un toro bravo.

El verdadero problema que tiene Petro, compartido por la mayoría de las personas que comparten su ideología, es que cree saber bastante más de lo que realmente sabe. Algunos llaman a semejante fenómeno el efecto Dunning-Kruger, por el que los ignorantes, precisamente por desconocer la enormidad del conocimiento, tienen tendencia a asumir que lo saben todo. Derivado de ello, apostolan de todo, incluso de materias en las que no se les ha perdido nada, tomando iniciativas que acostumbran a acabar terriblemente mal. Y bien es sabido que el peor gobernante que puede tener un país no es un malvado, sino un ignorante con ideas.

VOX no son los nazis alemanes de 1933. Nadie, salvo los nazis alemanes de 1933, son los nazis alemanes de 1933. Es importante entender esta idea, porque en el presente se utiliza la palabra nazi con cierta alegría y hay que recordar que los nazis no fueron una dictadura de extrema derecha más, como pudo serlo Franco o Mussolini. Los nazis fueron el Real Madrid de las dictaduras. Los mejores del mundo en lo suyo. No sólo acabaron con la democracia, sino que exterminaron a millones de personas de forma industrializada, desataron una guerra que destruyó medio mundo, crearon una nueva religión pagana y lo hicieron todo vestidos de Hugo Boss. Utilizar gratuitamente la palabra nazi, atribuyéndola a cualquiera que no piense como tú, como hace Gustavo Petro, lleva a relativizar quiénes fueron realmente los nazis. Y eso, además de un error, es algo muy peligroso.

VOX es un partido conservador típicamente populista. Como puede serlo Meloni en Italia, Le Pen en Francia o Trump en gringolandia. Para algunos puede ser de extrema derecha, de ultraderecha o de super mega ultra chachi-piruli derecha. Pero no son nazis. Y comparar ganar las elecciones y destruir la democracia en Alemania en 1933 con quedar de tercera fuerza en unas elecciones locales en España en 2023 sólo puede ser causado por dos motivos: ignorancia o demagogia. No es necesario que elijan. El presidente es rico en ambos.