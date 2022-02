Pico y placa chimbo

Así como el alcalde William Dau asumió la discusión con los mototaxistas por el decreto de pico y placa que a ellos no les gustaba y lo modificó, debería el burgomaestre también prestarle atención a las voces, no solo de conductores y Fenalco, sino de expertos en materia vial que vienen rechazando el pico y placa de vehículos particulares, porque parece que el director del DATT, Janer Galván, sin argumentos sólidos, quiere mantener una medida que no funciona en una ciudad con un servicio público insuficiente.

En una noticia publicada en El Universal, el director del DATT dijo que la medida de 13 horas continuas ha sido positiva porque comparó la movilidad del miércoles 1 de diciembre del 2021 con la del miércoles 26 de enero del 2022, y “se evidenció una disminución en los volúmenes vehiculares”. Pues, esto es obvio cuando se le pone el freno en seco a un centenar de vehículos, ¿o no?

Pero el problema es que el señor Galván comparó y destacó, por ejemplo, que en la intersección en la India Catalina, entre las 8:15 a. m. y 8:30 a. m. del 1 de diciembre, circularon 1.121 vehículos, mientras que el 26 de enero en ese mismo corte de tiempo transitaron 748. No pues, con esos análisis entonces pongamos más días de pico y placa y por más horas, y así además se evitaría la administración distrital gastar la plata en pavimentación y ampliación de vías. Por eso es que aquí, hace años, no se construye una vía nueva, de servicio. Porque solo se piensa en la restricción y no en la proyección de ciudad.

Ahora pregunto, si la mayoría de los ciudadanos está pidiendo que se deje el horario del pico y placa que venía rigiendo, que era de 7 a. m. a 10 a. m. y de 5 p. m. a 8 p. m., ¿por qué no hace la evaluación después de 10? ¿Quién le dijo que con el anterior decreto se podía circular entre las 8:15 a. m. y 8:30 a. m.? Es un sinsentido, o sea, contaron el número de vehículos en un horario en el que siempre ha habido restricción y, para rematar, comparan dos miércoles, pero no tienen en cuenta que el miércoles 1 de diciembre la restricción era para las placas 5 y 6, mientras que el miércoles 26 de enero no podían circular las placas 7 y 8. No analizaron la diferencia entre la cantidad de vehículos registrados con una placa u otra. Además, comparar diciembre con finales de enero es como comparar peras con manzanas, en plena temporada turística. ¿Cuál es la gracia?

Si tenemos en cuenta que son 52 semanas por año, es decir, hay 52 días de cada día (52 lunes, 52 martes, 52 miércoles etc...) este pico y placa significa que hay que dejar de sacar el carro en horario laboral 52 días, que son prácticamente dos meses. Sería como quitarle al año los 31 días de diciembre y quitar además 20 días de noviembre, como quien dice: en días calendario puedes sacar el carro del 2 de enero (1 es festivo) al 10 de noviembre. Por eso muchos ya están pensando no en comprar otro carro, sino una moto, porque para estas sí habrá modificación en la norma.

Alcalde Dau, tome usted el timón de este tema, así como el de las motos. Lea aquí: Pico y placa, y otros obstáculos

*Periodista. Magíster en Comunicación.

Twitter: @javieramoz