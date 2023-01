Plan a medias

La reciente prohibición de circulación vehicular en el Centro Histórico es un buen plan, pero tomó a muchos por sorpresa y a la ciudad sin poder ofrecer opciones claras a los visitantes. Pudieron haber habilitado formalmente otros espacios para parqueaderos disponibles cerca de la muralla. Uno, donde ya funciona un arenal informal en las noches de tedio. Formalizar este espacio como estacionamiento, con medidores electrónicos que anuncien, mediante una aplicación móvil a futuros visitantes si quedan o no espacios sería de gran ayuda. Algo similar se le podría exigir al parqueadero que ya opera en el Parque de la Marina. Otro sitio apropiado habría tenido que ser un espacio suficiente que existe por el lado oriental, no lejos del nuevo Serrezuela con cobros por hora y medidores digitales bien mantenidos. Que los carros estacionados afecten visualmente unos 200 metros de una muralla de unos 8 km no es un precio costoso para el propósito mayor, como tampoco hay razón para eliminar los pocos sitios donde estacionar un auto era relativamente cómodo, en las Bóvedas por ejemplo y a todo lo largo de la Carrera 2, siempre que se cobrase y se limitara el cupo.

Y ya que vamos a volvernos más ecológicos por qué no hacernos más turísticos: permitir que el transporte en el interior de la Ciudad Vieja fuera en hermosos carruajes con caballos bien consentidos y cuidados, con precios fijos para que visitantes o turistas supieran que no los están tumbando para llegar a una notaría, a una tienda, a un restaurante, o hacer un recorrido guiado. Claro está, habría que limitar su disponibilidad, y hacer “estaciones” de espera para que las personas buscaran los carruajes y desde allí emprendieran su recorrido, dando a la Ciudad Vieja un toque colonial aún mayor. Así existió en el pasado, pero sin orden. Hoy los carruajes van patrullando por las estrechas callejuelas en busca de clientes para un recorrido, entre ríos de caminantes. He sido testigo de cómo inclusive cantores ambulantes molestan a los turistas que ya están sentados en un recorrido por carruaje saltando a bordo en busca de una propina. Está claro que todo es producto de la pobreza, pero no por pobre tenemos que actuar descontrolados. Ese desorden justamente nos lleva al tema de la inseguridad, la delincuencia que una policía estática ignora por su propia incompetencia para ofrecer seguridad y confianza a los visitantes. Quizás son solo fuerzas de paz e intentan convencer a los ladrones de que no roben más.

En síntesis, se desaprovechó la oportunidad de todo un plan atractivo alrededor de una medida necesaria, y ponerle seriedad al turismo en la joya de Cartagena con alternativas formales que habrían ayudado a recoger platica para el mantenimiento del mismo sector.