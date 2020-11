Plan playa

Comienza a hablarse del picante tema de concesionar playas en Colombia. Los primeros en salir a protestar serán los carperos así que ellos tendrían que ser los primeros beneficiados, es decir, la concesión sería de su propiedad. Como todas las playas están atadas a algún barrio o comunidad, dicha comunidad tendría que tener un papel importante en el desarrollo del negocio: entrenar y asesorar al concesionario dónde y cómo invertir el dinero producto del usufructo de la concesión: esto deberá incluir desde baños públicos bien mantenidos, zonas delimitadas en el agua para prohibir la circulación de naves motorizadas, espacios exclusivos cada tantas docenas de metros y dedicados para las ventas permitidas, jardines y ornamentación, hasta carpas, y amoblamiento de primera categoría disponible para su arriendo. No se puede cobrar el acceso a las playas, pero quienes deseen disfrutar las zonas de concesión deberán registrarse y reservar cupo con tiempo estimado de estadía, a fin de controlar el aforo; después de todo somos más, y las playas por el cambio climático son más estrechas, así que hay que implementar el mejor sistema para minimizar las multitudes. Las comunidades asesoraríamos al concesionario en las reglas que deban aplicarse mientras se esté haciendo uso de la playa, qué está permitido y a qué horas. Deberán contar siempre con rondas de control por parte de la Policía, y de salvavidas bien remunerados. Como seguramente el concesionario argumentará que la plata no le alcanza para sacar unas ganancias y repartirlas en salarios, impuestos y prestaciones, hay que pensar en otros servicios que se pueden cobrar. Las comunidades pueden organizar puntos de parqueos, o instalar parquímetros en favor del concesionario, y todo se puede hacer de manera electrónica lo que minimiza la mano atrevida. No tiene que haber un solo concesionario en cada playa, pueden organizar 2 o 3 cada tantos cientos de metros y así se democratiza aún más el usufructo. Quienes quieran hacer deporte o correr con sus mascotas o volar cometas o practicar los deportes que por lógica quedan prohibidos en una zona de concesión, deberían tener espacios libres de molestias y de todo servicio, o hacer uso de estos espacios en horas en las que la concesión no está funcionando, por ejemplo, antes de las 9 a. m. o después de las 6 p. m. Algo se puede acordar. Mucho de lo anterior ya se aplica en playas de Santa Marta. El propósito es hacer del plan playa algo más ordenado, seguro y agradable, formalice empleos, genere turismo de calidad, y cuente con el aval de las comunidades vecinas. Hay que hacer el experimento, pero la prueba de fuego no será el Gobierno ni la Alcaldía. Serán los jueces.