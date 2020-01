Playa Blanca y sus vecinos

Con la excusa de que Playa Blanca sobrepasó su capacidad, las autoridades deciden impedir el paso a la Isla de Barú desde la vía continental, antes de acceder al puente, atropellando los derechos individuales y colectivos de los residentes, visitantes, propietarios de predios, de viviendas turísticas, hoteles, condominios, aviario y clubes, todos con actividades ajenas a Playa Blanca.

El pasado 5 de enero esta decisión tocó fondo, pues afectó el desarrollo normal de la vida diaria de Barú, ya que los residentes, los propietarios de predios y turistas que no tenían a Playa Blanca como su destino, fueron devueltos.

La vía Transversal de Barú se construyó con dinero que aportaron los propietarios de Barú, a quienes se les restringió el ingreso este fin de semana, en suma superior a los 64 mil millones de pesos. En principio se dijo que eran $32 mil millones, mientras que el Distrito aportó 2.500 millones. Sin embargo, a pesar del costo para propietarios y Distrito, la vía ni se ha terminado ni se ha entregado, y la responsabilidad de su mantenimiento está en el limbo, pues se pretende hacer creer que la vía se hizo a través de un contrato de concesión, cuando realmente es una obra pública contratada por Valorización Distrital y financiada por tributo de residentes y propietarios de predios. De manera que bajo este concepto se exime de mantenerla al ‘concesionario’ o, más bien, al constructor.

Las autoridades que impiden el ingreso a la isla son los responsables del caos de Playa Blanca, por no aplicar las normas ya establecidas; por ejemplo, la Resolución 587 de Parques Nacionales, que establece el número límite de visitantes. El DATT, por su parte, debe impedir el parqueo de los vehículos sobre la vía y la llegada de buses que no tengan una ruta establecida a Barú. La Policía debe impedir que jóvenes sin prudencia se lancen a vehículos en marcha para desviarlos a destinos cuyos conductores no contemplan.

La autoridad marítima debe controlar las decenas de lanchas con turistas que llegan y salen hacia las islas de manera ilegal y a Playa Blanca, sin usar el Muelle de La Bodeguita. El orden solo se logra cumpliendo las leyes que estén a la mano y que se violan constantemente, como permitir personas que pernoctan en Playa Blanca, violando las resoluciones de Parques Nacionales y decreto de playas del Distrito.

También se incumplen decretos de la Alcaldía sobre construcciones sin licencia en terrenos de bajamar, que son imprescriptibles y no generan posesión para los ocupantes que están allí, todos ellos en zona de alto riesgo. Ninguna de estas construcciones pagaron por la vía, ni contribuyen con el Predial, lo que lleva a reflexionar respecto a cuál debe ser la directriz del señor Alcalde con los más de 2.000 contribuyentes a los que no permitieron acceder a sus viviendas el pasado 5 de enero, cuando se cerró la vía desde Pasacaballos, por los problemas de Playa Blanca.