En el estudio de las ciencias políticas y sociales, el poder es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otras personas u organizaciones sociales, por su parte el término autoridad es usado para designar al poder cuando es percibido como legitimo. La diferencia entre poder y autoridad reside en que el poder es visto como una capacidad, y la autoridad es una habilidad. Por lo tanto, el poder puede adquirirse, tener la capacidad para subordinar a otras personas o para dominar una situación determinada, mientras que la autoridad depende de la habilidad de una persona para influir sobre otros sin la necesidad de que sean subordinados, es decir, tener la habilidad de influir en otras personas sin que se ejerza el poder. Ser un líder ante su empresa, sociedad o conglomerado social.

Muchas definiciones han buscado cuáles son las diferencias entre esos términos anteriores de poder y autoridad relacionados a ser líder o jefe, llegando a determinar que la diferencia entre un líder y jefe radica especialmente en que el líder dirige y motiva un equipo de personas sin imponer sus propias ideas, mientras que el jefe es una autoridad impuesta que utiliza su poder para mandar o dictar órdenes a un grupo específico.

Ese liderazgo es el que debemos apreciar los colombianos o cualquier sociedad que desee desarrollarse por caminos de prosperidad continua sin importar la ideología que se tenga, existiendo muchos ejemplos en nuestra región que permiten apreciar que el apellido de la ideología no impide ejercer el poder o la autoridad con un liderazgo correcto y poder influir positivamente sobre toda la sociedad.

El líder político es aquel que procura espacios, genera alianzas y coaliciones para lograr los beneficios para su conglomerado social a cualquier nivel de la estructura organizacional.

Beneficios en el ámbito de la educación, por ejemplo, buscando la creación de ecosistemas de empresas emergentes que conlleven innovación, y logren la formación de profesionales con resiliencia, diversidad y humildad para enfrentarse contra una cultura laboral tóxica. De saberlo todo a aprenderlo todo es la clave para desarrollar y lograr el cambio a futuro.

Un presidente puede y debe gobernar respetando la institucionalidad sin arruinar la economía y dejando los complejos de Superman, no imponiendo sus ideas sino socializándolas en un ambiente de ambas direcciones, escuchando las ideas de otros y no imponiendo las propias, ejerciendo sus dotes de líder y no solo aplicando el poder que le confiere el cargo para aplicar su autoridad.