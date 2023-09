Cartagena atraviesa una profunda crisis. Es esa una verdad que no admite duda. Se viene padeciendo desde hace más de una década y está perfectamente documentada en estudios académicos, informes periodísticos y voces de expertos. Esa crisis, que es de gobernanza, política, social, ambiental, de salud, educación, seguridad, movilidad, infraestructura, tiene relación directa con una crisis de liderazgo, que se advierte también en casi todas las instancias de la ciudad, que se muestra desordenada, sucia, caótica, violenta, insegura.

Dirán que no se puede generalizar y es razonable. Pero si hubiese un liderazgo exitoso, Cartagena sería hoy una ciudad diferente, mostraría avances significativos en reducción de desigualdad, inseguridad, pobreza; tendría excelente malla vial, su sistema de transporte seria multimodal, educación y deporte llegarían al mayor número de jóvenes, los servicios públicos no dejarían por fuera a tantas familias, el trabajo no sería una quimera para la mayoría que vive del rebusque, y el turismo tendría categoría excelsa y no sería una colcha de retazos como lo es en la actualidad.

Hoy 16 aspirantes se disputan la Alcaldía distrital. Los cartageneros esperaban una contienda política civilizada, con serias propuestas de solución para los problemas que se enfrentan, pero buena parte de los candidatos optó por el lenguaje de la camorra, el insulto, la ordinariez, la vulgaridad, la ofensa, la mentira, el escondrijo. Es posible que, ante la escasa aceptación en encuestas, prefieren convertir el debate en una gallera para desviar la atención ciudadana ante la falta de un sólido programa de gobierno.

Pero, ¡por ahí no es la cosa! Lo que Cartagena necesita para salir de la incertidumbre son líderes de verdad, esclarecidos, visionarios, decentes, inteligentes, creativos, capaces de vencer dificultades, generadores de confianza por sus ejecutorias, y de comprometida palabra. El lenguaje de diatribas y narrativas que buscan desprestigiar el honor del contrario llevándolo a una polémica de fango, al más bajo nivel de las emociones, fracasó de manera rotunda en el caso del alcalde Dau, quien prefirió el insulto a la argumentación sin llevar bienestar ni tranquilidad a las comunidades. A cuatro meses de dejar el cargo, ni siquiera su muy cacareada lucha anticorrupción tiene cabida en la ya incrédula percepción cartagenera.

Lo que se necesita ahora, en lugar de un bravucón, es un líder con temple de estadista, que transmita con capacidades de líder lo que quiere y puede hacer por la ciudad, sin engaños, con un programa de gobierno coherente y ambicioso. Su capacidad ejecutiva y compromiso total debe ser con esta sufrida Cartagena que pide a gritos salir del atolladero.