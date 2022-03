Por dignidad... ¡renuncien!

El 13 de marzo resultó ser una jornada electoral muy ensombrecida. Lo que independientemente de los resultados, debería ser una fiesta democrática; de fiesta solo nos ha dejado una espantosa resaca de la cual a hoy no nos recuperamos. Una “resaca” que conforme pasan las horas, se revela como síntoma más de esa enfermedad terminal que amenaza con arrebatarnos definitivamente la libertad, la igualdad y la esperanza. Han sido días difíciles: ¡No! Las curules de paz no fueron pensadas para continuar estructuras de poder de grupos al margen de la ley. La curul obtenida por Jorge Rodrigo Tovar, hijo del condenado Jorge Cuarenta, es un hecho revictimizante. Situación que fue ampliamente denunciada desde hace meses, en distintos medios por víctimas, otros candidatos, defensores de DD. HH, ¡incluso con acciones jurídicas frente al CNE y nada! Sin dejar de mencionar la falta de desembolso del anticipo a días de la contienda electoral a las verdaderas víctimas que hacían carrera por obtener este escaño que fue diseñado como mecanismo de reparación. ¡Señor Tovar: ¡renuncie! No menos importante resulta que abiertamente Miguel Polo Polo equipare la identidad de género con la pertenencia a un grupo étnico, para justificar que cualquiera puede actuar en representación de las comunidades afro si simplemente se siente afro. No es la primera vez que este joven recurre a esta tesis para obtener trato diferenciado, puesto que como consta en certificado del Mininterior en el año 2019, se “autopercibió” como indígena en la comunidad Isla Gallinazos para ganar una beca. Joven Polo: ¡renuncie!

“En cuatro años quiero llevar a la Registraduría Nacional al siglo XXI”, dijo el señor Alexander Vega y nos ofrece unas elecciones llenas de negligencia e inoperancia: la página caída desde el día anterior, inscripciones y cambios de puesto de votación fallidos, las capacitaciones ampliamente ineficaces (porque él dice que fueron errores humanos de los jurados). Claro que es normal que entre el preconteo y el escrutinio haya diferencias, pero ¿esto? ¡Es una locura! ¡A hoy no tenemos certeza de la conformación de nuestro legislativo! Ya la MOE había informado previamente a la Registraduría que evidenciaban dificultades generadas a partir del diseño del formulario E-14, particularmente frente al lugar de ubicación de los votos emitidos por la coalición Pacto Histórico. ¿Cómo se le llama a cometer un error del cual le fue advertido previamente? No estaría este proceso con ese manto de duda. Señor Registrador, usted no nos ofrece garantías para las presidenciales. Si usted afirma que no hubo fraude electoral, asuma su profunda incompetencia. Por dignidad y por la democracia de este país: ¡renuncie!

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.