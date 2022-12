La historia reciente de la Policía Nacional ha sido tristemente marcada por hechos relacionados con conductas dolosas de algunos altos mandos y uniformados de diferentes desempeños, que desdibujan el nombre de esta institución representativa de la nación colombiana. Esos episodios han sido materia noticiosa y de opinión en los medios de comunicación y muestran la urgencia de una cuidadosa depuración en este cuerpo armado de naturaleza civil, cuya misión es garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos y algo muy importante: la prevención y persecución del delito.

En este último ítem de deberes del policía se viene fallando de manera ostensible porque algunos miembros de la entidad, en lugar de perseguir el delito lo auspician o, peor, lo ejercen a diario aprovechando su investidura. Por estos días se ha conocido que una patrullera de la Policía que ejercía sus funciones en la División de Infancia y Adolescencia en Cartagena, aprovechaba su cargo para presuntamente inducir a la prostitución a menores de edad ligándolos con turistas colombianos y extranjeros que llegan a la ciudad para buscar servicios sexuales. Su cómplice, una extranjera.

La conducta de la uniformada, identificada como Daniela Echeverry Gómez iría más allá de esta gravísima sindicación, ya que al parecer también convocaba a algunas compañeras de trabajo a tener contacto sexual con sus compinches, en Cartagena y la zona insular de la ciudad. Se aplaude que todo fue investigado por la misma Policía, cuyos mandos superiores ordenaron que la patrullera sospechosa fuera trasladada al departamento de Arauca mientras seguían las pesquisas en su contra. Allá fue capturada para que responda por tan bochornoso proceder.

Si la sal se corrompe, dice la sentencia bíblica, todo lo demás es susceptible de corromperse. Y eso es lo que ha pasado en instituciones que, como la Policía, deben ser ejemplo de pulcritud para que la gente sienta presencia y protección del Estado. La Policía Nacional tiene que generar confianza en las comunidades para que los ciudadanos crean en ella. El Policía debe ganar el respeto, no la desconfianza ni el temor de la población. El caso de la patrullera “torcida” no debería repetirse nunca más y podría servir, junto con otros episodios, para impulsar una campaña de limpieza en la institución policial que logre oxigenarla y llevarla a la total restauración moral. Los colombianos necesitan de una Policía cercana, profesional, honesta, que esté del lado de la ciudadanía y sea eficaz en su lucha contra el delito, que combata de manera permanente el crimen y no permita en sus filas a los delincuentes.