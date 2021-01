Por el deporte recreativo

A raíz de los accidentes de tránsito ocurridos en los últimos días en Cartagena, en donde se han visto afectados usuarios de bicicletas, con consecuencias mortales en uno de ellos, nos llama mucho la atención que a pesar de existir la Ley 1811 de 2016 o ley probicy que modificó el Código Nacional de Tránsito, se siguen presentado estas agresiones, muy a pesar de que dicha ley permite el tránsito de los bicy usuarios por cualquier carril de la vía obviamente cumpliendo las normas de tránsito e igualmente obligando a los conductores de vehículos a respetar los derechos e integridad de los ciclistas dándole siempre la prelación en las vías.

Es por ello que nos llama la atención que la Alcaldía de Cartagena no solo no regule y ejerza en los días de máxima congestión vial, como son los puentes festivos y cierre de vacaciones de fin de año, un control efectivo en la zona norte, por todos conocida como un corredor para la práctica de deportes recreativos (patinaje, atletismo, ciclismo) principalmente el ciclismo recreativo de ruta, máxime cuando este corredor vial es también ampliamente conocido por ser una zona de fiestas clandestinas que proliferan en los puentes festivos y vacaciones de fin de año, las cuales por su esencia nos les afecta las medidas de toque de queda como las que fueron últimamente decretadas, ya que por regla general ellas se reactivan en horas de la mañana pasando agazapadas así ante los controles policiales.

En ese sentido es claro que seguirán las fiestas clandestinas en esta zona de la ciudad, sencillamente por que quienes participen en ellas a las doce se encerrarán y lastimosamente algunos se saldrán irresponsablemente a conducir en estado de alicoramiento a la hora en que se reactiva la movilidad, produciendo hechos lamentables como el ocurrido la primera semana de enero antes del puente de Las Américas, donde un conductor en aparente estado de inconsciencia arrolló un grupo de ciclistas con consecuencias graves para uno de ellos y lo peor es que esto ocurre con un grupo de deportistas que iba organizado con su carro y moto escolta; por lo que no me quiero imaginar lo que podría suceder, con aquellos ciudadanos que salgan a ejercitarse en la mañana y se topen en esta zona con desadaptados saliendo de este tipo de eventos clandestinos y de paso prohibidos. Por eso hacemos un llamado a que no solo en estos días se ejerzan controles rigurosos por parte de las autoridades en las vías especialmente, en esta zona de la ciudad que anda a la topa tolondra, sin Dios ni ley y así se respete la vida y la integridad de los ciclistas, patinadores y atletas que solo salen a ejercitarse sanamente. No queremos como sociedad más muertos ocasionados por irresponsables al volante, exigimos respeto por la vida de todos.