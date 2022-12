Necesitamos de Regreso a Alexandrith

Alexandrith Sarmiento, de solo 15 años, luego de salir de su casa en Bayunca, desapareció el 19 de marzo de 2021. Hasta el sol de hoy, ni rastro, ni esperanza de encontrarla. Su caso, como el de muchas otras mujeres colombianas de las cuales no tenemos noticias, lo ha diluido el tiempo, como si el destino estuviese comprometido en borrarla poco a poco de nuestros recuerdos, hasta que, en unos años, sea simplemente una más de la larga lista.

En el país nos vanagloriamos de tener los mejores detectives y la mejor Fiscalía de la historia, esto último de acuerdo con una caricatura de Jarape. Prueba de ello es haber encontrado en pocas semanas a los culpables del asesinato del juez Pecci. No obstante, nos ha faltado voluntad y compromiso para encontrar a una joven cuyos familiares no tienen la palanca suficiente para presionar el avance y resultados en las investigaciones. La justicia es para los de ruana, sin duda.

El nuevo Gobierno tiene una magnífica oportunidad para demostrar que los niños, las mujeres y la juventud son importantes y deben ser una prioridad para el Estado, y aunque las recientes muertes de infantes guajiros indican que todo sigue como antes, no existe excusa para dejar a una ciudadana con derechos constitucionales perdida en la dimensión desconocida. Allá, quién sabe dónde, esta niña estará vulnerablemente desnuda y a la deriva en un mar de sufrimientos, con el aliento apenas suficiente para respirar de a suspiro y mantenerse viva, sintiendo el terror necrosando cada una de sus células al percatarse que nadie está en su búsqueda. Todo ello, sin saber que aquella persona alegre, con sueños, ha sido reducida en su terruño a un registro más en una base de datos de minúscula consulta.

Si este es verdaderamente el gobierno de la vida, Alexandrith regresará. Pero no es una tarea solo de las autoridades, la mayoría de nosotros no hacemos ni decimos nada, claro, no es nuestra hija, y creemos que nunca nos puede pasar algo similar. Recuerdo con frecuencia la película Búsqueda Implacable, al final la muchacha es rescatada de milagro, pero no hay nada más real que las infames situaciones de trata de personas que está experimentando nuestra podrida sociedad. Las jóvenes también deben cuidarse entre sí, mantener vigente en las redes sociales la desaparición de Alexandrith y la de tantas otras niñas, así como conocer y seguir el caso, debe servir para crear un mínimo de desconfianza y alertas internas frente a situaciones que pueden ponerlas en peligro, pudiendo ser la diferencia en pertenecer o no a las estadísticas de desaparecidos sin dolientes, invisibles en la ya parkinsoniana memoria de nuestra existencia.