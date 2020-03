Por la paz siempre

“Por la paz hasta lo imposible” fue una búsqueda en el sueño del M-19 de hacer de Colombia una Nación más democrática, justa e independiente. Ese contradictorio y doloroso de hacer la guerra para alcanzar la paz, previo el indulto y la dejación de armas, condujo a que hace 30 años, el 9 de marzo, ante el país y el mundo el presidente Virgilio Barco, con solemnidad y visión, firmara con Carlos Pizarro el Acuerdo de Paz que contribuyó a una necesitada apertura democrática y a la Constitución del 91.

En Palacio al firmar Pizarro expresó: “Hemos sido recibidos con calidez y respeto, y pienso que juntos llegamos con satisfacción al final de un proceso intenso, un proceso que ha tenido dificultades, que puso a prueba la capacidad de unidad de los colombianos.

Tengo la certeza de que Colombia está contenta, tengo confianza que este paso abrirá una compuerta para una paz mucho más grande, mucho más incluyente que de alguna manera ayude a la familia colombiana en el futuro.

Sé que están pasando cosas en Colombia, intuyo que estamos viviendo una época especial que todos sentimos que ha llegado el cuarto de hora a definir si nuestro destino es la paz o la guerra.

El M-19 escogió la paz; encontró en el gobierno del doctor Virgilio Barco un interlocutor, trabajamos juntos, perseveramos en el camino, encontramos ayuda en momentos difíciles por parte del expresidente Turbay. Las Fuerzas Armadas fueron leales en este proceso y pienso que de alguna manera hemos ido construyendo las condiciones para un futuro entendimiento de los colombianos.

Le hemos dado trascendencia a esta búsqueda de la paz, sabemos que falta un largo camino por andar, sabemos que la paz no llega de la noche a la mañana, es un don de Dios que llega despacio, que nos exige a todos asumir la responsabilidad como ciudadanos y actuar con dignidad y con fe en el futuro de Colombia.

No queremos la guerra civil, no la queremos, la consideramos indeseable. No buscamos la victoria al interior de la guerra civil, esperamos que el futuro de los jóvenes, que el de todos no sea el de tomar partido al interior de esa guerra. Hemos apostado a la paz, creemos en ella. En el recorrido que hemos hecho sentimos que los colombianos nos acompañan en esta búsqueda.

El M-19 no siente soledad en este paso que ha dado. Nuestros hombres van a ser leales con la palabra empeñada.

Pueden tener la certeza que el M-19 sabrá cumplir con honor lo que aquí ha firmado. Demandaremos igual honor en todos los que firmen con nosotros. Pero sabemos que, por fin en Colombia empieza a existir valor en la palabra empeñada. Confiamos en ustedes, confiamos en nosotros mismos. Confiamos en Colombia”.

A sus 38 años 48 días después Carlos fue asesinado pero todos seguimos porque: ¡Por la Paz Siempre!

*Abogado ambientalista y comunicador.