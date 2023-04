Por qué la cultura

Decía en columna anterior que la cultura es esencial para que las sociedades se desarrollen, por lo que el próximo alcalde debía colocarla en primer peldaño de su plan de gobierno. Las comunidades marcan el derrotero cultural en la construcción de ciudad y ciudadanía.

Es preciso tener claro lo que se entiende por cultura, y cómo trabajar para que sirva en políticas públicas y comportamiento ciudadano. El decurso cultural es provechoso cuando está sujeto a prácticas de crecimiento del ser social: la cultura debe enaltecer, no degradar. Miremos dos aspectos que pueden clarificar: la gastronomía cartagenera es muy rica y el libro Cartagena de Indias en la olla, de Teresita Román de Zurek lo testimonia. También la comida familiar, de restaurantes, los fritos de esquina, los pescados, las sopas, los arroces de Bazurto. Estos, insuperables manjares. Pero creo que se confunde el arte de la cocina en Bazurto con una suciedad agobiante, de la mano de una tendencia de interpretación que revuelve los componentes de la cultura y cree que es lo mismo patrimonio intangible que mugre. Desde cuando Socorro, cocinera de méritos en el fogón servía sus manjares marinos a clientes locales y turistas que llegaban a su mesa en Bazurto, el cuadro circundante no podía ser más deprimente: basuras, olores fétidos, ratas, aguas putrefactas. Hoy nada ha cambiado. Pero se lleva a los turistas hasta el mercado pensando que gozan con ese cuadro de descomposición que liga buena cocina con porquería. ¿Hasta cuándo?

Un amigo que visita Bazurto para disfrutar de esa comida inigualable lo justifica así: “Pero si allá estuvo Anthony Bourdain, gran chef del jet set”. Y sí, allá estuvo el neoyorquino para llevar a la TV la esencia de platos exquisitos, no para mostrar el impacto del mal olor ni el deprimente ambiente de suciedad que se respira en la zona de comidas, la más puerca de la plaza de mercado.

Pasa algo parecido con la música y el escándalo que perturba en los barrios. La música es uno de los elementos esenciales de la cultura festiva, más no la bulla ni los episodios de violencia e intolerancia que se han asociado a ella como si hicieran parte de la muy recursiva inventiva popular. Cosas diferentes son y hay que machacar en ello para no seguir en la confusión de meter todo en un mismo recipiente. No es bueno confundir gato con liebre. La cultura hace que nos confrontemos como sociedad, y en ese sentido, vale preguntarnos: ¿qué tipo de desarrollo cultural queremos para formar nuestro capital humano?