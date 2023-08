¿Por qué tanta pobreza en Cartagena?

Y enseguida brincamos a decir que, debido a la falta de inversión efectiva en salud, educación, saneamiento y vivienda, se genera pobreza, lo cual es cierto; sin embargo, no hay nada que produzca más pobreza que gobernar con mentalidad de escasez. Tan sencillo como eso. Veamos un ejemplo que nos puede servir de referencia para lo que quiero decir y le llamaré el caso “hotel Intercontinental”. Ahora, antes de continuar, aclaro, no trabajo para el hotel, no soy socio de ellos, simplemente pasé por ahí y fueron suficientes 2 minutos caminando por la playa de enfrente para darme cuenta –en todo su esplendor– de la infinita capacidad que tienen nuestros servidores públicos para gobernar y distribuir eficientemente el subdesarrollo.

Pregunto, ¿cómo es posible que nuestras autoridades permitan la instalación de un chuzo de restaurante tipo Bazurto, con semejante despelote de instalaciones rotas, insalubres, mal olientes y destartaladas, en todo el frente de un hotel 5 estrellas, como sería el Intercontinental? ¿Se han preguntado lo que pueden estar sintiendo los empresarios que llegan a la ciudad, invierten a su riesgo millones de dólares en la construcción y adecuación del hotel, contratan a cientos de empleados formales, compran todas sus necesidades en la ciudad, pagan sus obligaciones tributarias acá, se esfuerzan para atender sus huéspedes con una categoría de 5 estrellas; y la alcaldía le responde permitiendo la instalación de una pocilga tipo “la Mosca Elegante” enfrente de ellos?

Y sabes qué, estimado lector, para reforzar más nuestra conducta tercermundista –tan empalagosa entre nosotros–, el problema se propaga con honores en toda la línea de playa del llamado “exclusivo sector turístico de Bocagrande” (que de exclusivo no tiene una m...). Conté diez chuzos adicionales en el transcurso de 6 cuadras -desde el Decamerón hasta el Caribe- sin agregar el Kiosco El Bony (uno de techo azul), el que, reconozco, tiene unas instalaciones más acordes con el nivel mínimo necesario que se merecería la ciudad. De ahí que me pregunte: ¿y ese será el futuro de las playas recuperadas con la protección costera? ¿La instalación de 15 nuevos antros para jalonar la ciudad hacia un turismo paupérrimo, con gastos diarios de 5 dólares, incluyendo el respectivo raspa’o de cola?

Estimados candidatos a la Alcaldía, anoten: si ese fuese el criterio de desarrollo, las playas de Cancún, Valencia, Miami o Biarritz, por mencionar algunas, estarían abarrotadas de chuzos fritangueros al mejor estilo de las “exclusivas playas de Bocagrande”.