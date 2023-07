¿Por qué trabajamos tanto?

La narrativa actual sobre el trabajo intenta hacernos creer, “falazmente”, que estamos “genéticamente diseñados para trabajar”. Hoy trabajamos para vivir y vivimos para trabajar. El trabajo nos define y le da sentido a nuestra vida; hace parte de nuestros valores esenciales y, en algunas ocasiones, diseña nuestras lealtades políticas y emocionales.

Adam Smith alabó a la “máquina” porque reducirían nuestras tareas y Óscar Wilde porque harían el trabajo desagradable. Marx habló de un reino de la libertad en el que la división coactiva del trabajo (asociación voluntaria de trabajadores) desaparecía y tendríamos tiempo libre para leer, pasear, etc. Pero fue Keynes quien se atrevió a pronosticar que en el 2030 seríamos más avanzados tecnológicamente y se habría resuelto el problema de la escasez, por lo que trabajaríamos solo 15 horas semanales. Keynes supuso que, al satisfacerse nuestras necesidades básicas, gastaríamos nuestro tiempo en cosas más importantes y significativas.

Sus cálculos, sin embargo, fallaron, porque desde 1980 ya se superaron los niveles de riqueza pronosticados y, actualmente, hay en progreso una revolución tecnológica sin precedentes; a pesar de lo anterior, trabajamos más tiempo y más duro que antes y, por alguna razón, sentimos que tenemos cada vez menos. El Harvard business review ha mostrado cómo las personas de altos ingresos realmente trabajan más de 60 horas a la semana y los más ricos más de 80. ¿Qué salió mal en la predicción de Keynes?

El capitalismo industrial -que analizó Keynes- tenía como propósito consolidar un sistema productivo que buscaba resolver las necesidades básicas objetivas (alimento, vivienda, vestido, etc.); pero –según james Suzman– el actual modelo (neoliberal) no está diseñado para resolver la escasez, sino para todo lo contrario, para generar ininterrumpidamente la sensación infinita de escasez dentro de nosotros; se trata de una máquina deseante que genera todo tipo de expectativas en relación con los gustos, el goce y el placer, sin que tengamos claro el final del juego; de manera que el frenesí actual por el trabajo no obedece no a lo que necesitamos, sino a lo que deseamos.

Digo lo anterior a propósito de todos los debates actuales que se han suscitado con ocasión de la reforma laboral y las reformas sociales, sin duda necesarias para instalar al país en un mundo globalizado, líquido y en constante cambio. Porque no sería justo con los jóvenes que tienen grandes expectativas laborales, con la mayoría de los trabajadores que viven la informalidad laboral, con los emprendedores y los jóvenes empresarios, y con aquellos que han hecho esfuerzo enorme por prepararse profesionalmente, entregarles una reforma que fue pensada para un mundo y un modelo económico que dejó de existir hace décadas.

*Profesor universitario.