Las elecciones territoriales están a la vuelta de la esquina y, aunque las campañas políticas iniciaron hace unos tres meses, estos últimos días son decisivos para ganar. Es un asunto muy colombiano dejar las cosas para el final, por lo que la mayoría de los ciudadanos hasta ahora —faltando apenas un par de días— empiezan a preguntarse por quién votar.

Ningún candidato puede darse por ganador en este momento. Las personas empiezan a barajar opciones desde su contexto inmediato, utilizando criterios que no siempre son tan rigurosos como se esperaría. Por ello, para quienes dejan su elección para el último momento, aquí pongo a disposición algunas preguntas que pueden orientar la decisión de por quién votar.

1. ¿Quién le da el aval al candidato? Cada candidato debe estar avalado por un partido, movimiento político o por firmas. Lo primero que debería hacer es sentirse identificado con lo que representa ese partido o movimiento político, pues muchos tienen claro que no votarían por ciertos sectores políticos. Sin embargo, no vote solo por el partido porque eso no es garantía de nada.

2. ¿Qué propuestas tiene? Una buena parte de los candidatos se dedican a quejarse de lo que hay, pero no proponen cómo solucionarlo. Critican a quienes están en el poder y evidencian todo lo que tiene problemas, pero no dicen qué harían para mejorarlo. Es muy probable que aquel que se queja una y otra vez, sin ofrecer soluciones factibles, termine improvisando al momento de ser elegido.

3. ¿Las propuestas son relevantes? Aunque se esperaría que los candidatos gobiernen para todos, sus planes de gobierno tienen prioridades. Revise si usted y su comunidad están dentro de esas prioridades de su candidato, para que con estrategias estructurales aporte a la mejora de su realidad de manera permanente en el tiempo.

Si no encuentra una respuesta satisfactoria a estas preguntas o si no puede hacer un ejercicio juicioso para responderlas, evite darle el voto a alguien por factores externos como recomendaciones o incentivos fuera de la ley. Es mejor votar en blanco que votar por el candidato inadecuado. En últimas, si el voto en blanco es mayoría, se realizarían de nuevo las elecciones con otros candidatos diferentes.

Estamos próximos a marcar no solo un tarjetón, sino también el rumbo que tomarán nuestros territorios en los próximos años. Aproveche la oportunidad para que su voto sea responsable. Ojalá el 29 de octubre tengamos noticias alentadoras desde y para nuestra propia realidad.

Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.

*Profesor de la Facultad de Derecho, UTB.