Me puse a escuchar algunas de las canciones del cantante puertorriqueño Bad Bunny, con el fin de entender por qué lo nombraron “el mejor compositor latino del año”; y a la vez, para saber por qué tal nombramiento generó tanta indignación entre un grueso número de espectadores, sobre todo los que visitan a diario las redes sociales.

La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) explica que el premio se le dio no porque las composiciones de Bad Bunny gocen de una altísima calidad literaria y melódica, sino por el número de reproducciones y visualizaciones que ha tenido su pornofonía en todo el mundo.

Aclarado ese punto, me atrevo a afirmar que los ataques contra el citado cantautor no son del todo justos, pues, siendo realistas, él no tiene la culpa de que la ASCAP haya equivocado el nombre del premio, ya que si estamos ante un gran generador de ingresos monetarios, entonces el título debió ser “El mejor vendedor de música urbana del año”.

Podría decirse que Bad Bunny tiene todo el derecho de componer, cantar, grabar y difundir sus letras dedicadas (de manera grotesca) a los genitales femeninos. La gente sabrá si las escucha o no. Pero destacarlo como “mejor compositor” es un yerro que, a mi parecer, no solo irrespeta la palabra “compositor” sino que también haría creer a los oyentes desprevenidos (jóvenes la mayoría) que componer canciones es cualquier cosa; y que no se necesita ni del más mínimo esfuerzo literario y melódico para crear algo que sea digno de llamarse canción y, por ende, de escucharse.

Lástima que esos premios no existían en la época en que el cienaguero José María Peñaranda compuso y grabó “La ópera del mondongo” y “La parranda colorá”, que se vendían como pan caliente en toda la Región Caribe, pero de manera casi que clandestina, puesto que ninguna de esas producciones llegó a ser programada en las estaciones radiales. El escándalo hubiera sido mayúsculo, dado que en esa época la gente era más moderada (¿o más hipócrita?) que ahora.

Cabe aclarar que Peñaranda era un magnífico autor de canciones románticas y folclóricas; y, y una que otras veces, producía su pornofonía cuando algunos disqueros clandestinos se la solicitaban, para venderla entre un público masculino, que la escuchaba en secreto para no ofender a las damas, quienes en esas calendas se cuidaban en extremo de andar ventilando asuntos sexuales en público.

Lo sorprendente de estos tiempos no es tanto que la pornofonía se exhiba abiertamente y sin ningún reparo, sino que su principal público son las mujeres, quienes --dicho sea de paso-- tienen todo el derecho de escuchar y bailar lo que les venga en gana, pero... ¡carajo!...