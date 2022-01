¿POT, negocio de ciudad?

La alternativa de más ingresos para los territorios y desarrollo con macro obras y autosostenibilidad genera esta pregunta: ¿interés personal o colectivo?

Mucho se habla sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena y la verdad que la responsabilidad de no tramitarlo ha estado en manos de muchos alcaldes y algunos funcionarios del Gobierno nacional, quienes vieron en sus modificaciones y nuevos POT y PEMP intereses distintos a los colectivos, importándoles un pito los debates de un Concejo.

La ciudadanía no se ha percatado lo importante de este POT, este es el financiador de los programas y objetivos; ejemplo: Rionegro pasó de 2 pisos a 30 reglamentando la plusvalía solicitándoles a los constructores por adelantado para ser invertido en el tren de la cercanía. O asimilar la estructura de salud que está exigiendo Barranquilla al definir cada km un hospital o puesto de salud. En países como EE. UU., Alemania, y Japón se aplica la innovación coadyuvado por la organización del territorio, haciendo crecer las empresas y mejorando los salarios existentes, creando nuevos.

Y no con el discurso de la innovación de las nuevas empresas que el POT local las estrangula. Recordemos que en nuestra ciudad el centro histórico fue de viviendas, hoy es un centro histórico comercial en donde la plusvalía se quedó en manos de los privados.

Jamás estaré en contra de quienes pueden generar el trabajo y desarrollar a la ciudad, pero el discurso no puede ser descargado solamente en la clase política, otra cosa es ser gobernante y muchos han sido reyes haciendo lo que les da la gana. No señor, la pirinola no puede ser toma 1. ¡Tendrá que ser todos ponen!

A Cartagena hay que hacerla más verde, verde aplicando y desarrollando las acciones para el cambio climático, proporcionar el sistema de movilidad a lo profundo de los sectores empobrecidos, reagrupar barrios y homogeneizar comunas, cualificar el uso de los espacios públicos, mejorar el alumbrado público , aseo y demás servicios para que se presten con calidad y cobertura, hay que facilitarle a este territorio turístico -portuario e industrial el desarrollo económico y social haciéndola la ciudad más productiva, competitiva e incluyente, pero si no conocemos y hacemos un buen POT en todas sus partes los beneficios económicos serán para unos cuantos.