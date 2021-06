La tendencia de los precios del petróleo

El día 1 de junio la OPEP+ (la OPEP + 10 productores aliados, encabezados por Rusia) se dio cita virtual, con el fin de trazar su hoja de ruta tendiente a “normalizar” el mercado de crudos y con tal propósito tomó la determinación de continuar con el desescalamiento de los recortes a la producción y a la oferta de crudo en el mercado, el cual empezó a darse con el advenimiento de la pandemia y la recesión económica que se precipitó a raíz de las medidas de prevención, contención y mitigación que tuvieron que tomar los gobiernos para paliar sus efectos, los cuales, lógicamente, se tradujeron en una contracción del mercado del crudo.

En mi concepto, esta decisión va en la dirección correcta, habida cuenta que la demanda de crudo ha venido incrementándose a medida que avanza el plan de vacunación a nivel global y se ven ya los primeros retoños, verdes aún, de la reactivación de la economía mundial.

China, que es el mayor importador de crudo, registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de este año del 18.3% y los Estados Unidos del 6.4%, empujando al alza los precios, tocando un nuevo máximo de US $75 el barril de la variedad Brent esta semana.

Ello responde, además del aumento de la demanda a la brusca caída de los inventarios de petróleo estadounidense de 7.4 millones de barriles.

En lo corrido de este año los precios WTI y Brent han experimentado alzas del 40% y 42%, respectivamente, con relación al año anterior.

La OPEP+ es consciente que, de mantenerse el drástico recorte de la producción de petróleo que traían en 2019, se podría malograr la reactivación y estarían disparándose un tiro en el pie, porque ello repercutiría en una nueva contracción de la demanda con todas sus consecuencias.

Todos los commodities, entre ellos también el carbón y el café están registrando aumentos en sus precios por las mismas razones. Es así como el carbón térmico de referencia Puerto Bolívar, después de haber alcanzado cotizaciones que bordearon los US $35 la tonelada, supera los US $90. Y el café no se quedó atrás, el 1º de junio se cotizó a US $2.11 la libra, precio este que no se veía desde mayo de 2014.

A mi juicio, este repunte de los precios del crudo es solo coyuntural, pues a mediano y a largo plazo los precios tenderán a estabilizarse, con tendencia a la baja y así lo prevé la Agencia Internacional de Energía (AIE) debido a las acciones que están tomando los países, especialmente los mayores consumidores, de reducir el consumo de crudo y de sus derivados, en cumplimiento del Acuerdo de París, que entraña un compromiso de descarbonización de la economía.