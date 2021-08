Preguntas transformadoras

Las palabras bien organizadas y redactadas han moldeado al mundo desde la creación de la oratoria y la escritura. Una novela, un poema, un discurso, una cita y hasta una simple pregunta, tienen el poder de transformar vidas. Curiosamente, en mis últimos años se me ha dado por guardar algunas “preguntas” que, en los vericuetos de su respuesta, hasta te pueden cambiar la existencia. Así de sencillo. Veamos algunos ejemplos:

1) ¿Qué puedo hacer, que no esté haciendo ahora, y que, si lo hiciese regularmente, representaría una tremenda diferencia positiva en mi vida? La utilidad práctica de esta pregunta es absolutamente maravillosa. Yo hasta recomendaría tenerla plastificada frente al escritorio, para convertirla en un hábito. Y su respuesta dependerá de cada persona: hacer ejercicios, meditar, aprender un idioma, llevar una agenda... en fin. Lo importante es que las actividades pueden cambiar en la medida que se van ejecutando o interiorizando.

2) ¿Qué harías si no tuvieses miedo? El miedo es el mayor castrador de sueños que pueda existir. Lo triste de todo es que los miedos normalmente no existen, solo habitan en la mente de cada uno de nosotros. Imaginar cuando alcanzamos un sueño puede ser un gran motivador para perseverar. Al miedo toca enfrentarlo, pero no en batallas campales. Hazte amigo de él, háblale y con el tiempo se volverá insignificante. Hay otra pregunta que puede ayudar con los miedos y sería: ¿y qué es lo peor que me puede pasar? Los miedos están conectados: cuando uno se reduce, los otros también.

3) ¿Cuál es mi propósito en la vida o se trata simplemente de “sumar días a la existencia”? Este tema fue abordado por el suscrito en una columna reciente. Tener norte y metas ayuda a remar en la dirección adecuada. Sentarse a responder esta pregunta, tendrá un impacto enorme en tu vida.

4) ¿Estoy usando mis habilidades y talentos? La presente pregunta está relacionada con la anterior. Hay quienes viven sin tener claro cuáles son o no los usan, lo que termina siendo un desperdicio de tiempo, recursos, energía y productividad. Nuevamente, siéntate con calma con una hoja en blanco, atiende la pregunta y tu futuro laboral y personal te lo agradecerá.

5) ¿Qué haría si me quedaran seis meses de vida? Responder esta pregunta ayudaría a ordenar nuestras prioridades y la administración de nuestro tiempo. Y curiosamente el ejercicio de atesorar dinero nunca aparece en la respuesta.

La vida es una y corta, mi amigo. Entonces, papel, lápiz y manos a la obra. Nunca es tarde.