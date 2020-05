Preocupación de la gente

Tengo el orgullo de pertenecer a la academia y al sector empresarial en salud, que me lleva a analizar la crisis COVID-19 en la ciudad desde varias aristas con información fiable, por lo cual me referiré a una de las incidencias más fuertes, la que nos interesa desde la contribución social del conocimiento y el servicio: la gente.

Venimos leyendo por diversos medios casos de personas con el virus que han padecido una suerte de viacrucis entre CRUE, EPS e IPS para ser atendidos, algunos con éxito por la respuesta de sus cuerpos, la capacidad técnica de las instituciones donde ingresaron o sus relaciones; otros, lamentablemente en la dilatación del servicio cuando los síntomas se agravaron, murieron en el proceso sin lograr la atención requerida. Cartagena lamentablemente aparece como una de las ciudades con mayor tasa de muerte según datos de INS; pero cómo se prevendría esta calamidad preocupante, es un tema de voluntad y gestión, lo hemos visto en otros ejemplos de ciudades y países. El gobierno local debe articular urgentemente su red de prestación de servicio COVID de manera adecuada, reunir a todos los actores para una ruta de atención, con inversiones, alineación operativa, claridad técnico-médica con la trascendencia que se amerita, pero la realidad es que cada estamento intenta desde su función hacer lo posible. Mientras el alcalde Mayor lleva una loable labor de alimentar a la población, advertir que no se salga, que se respeten las normas, no se sabe dónde terminarán esos cientos de habitantes que salen a “pendejear” a la calles para el rebusque, para distraerse, para ir donde no deben estar, cuando se agraven y necesiten servicios de alta complejidad hospitalaria, porque no toda la gente sale solo por subsistencia; sin embargo siguen guapeándole a la vida. ¿Dónde esta la red establecida que hemos escuchado, con ruta técnica desde el primer nivel de la enfermedad, la detección temprana para aislar? Es la pregunta que nos hacemos cuando tropezamos con el virus; nos quedamos en buenas intenciones, no ha habido convocatoria juiciosa entre Gobierno, EPS e IPS públicas y privadas para acciones articuladas, técnicas y claras para la región. Es hora que pasemos de promesas y letras, a la gestión con organización y puesta en marcha de la mano de personal ejecutivo, operativo y médico de alto nivel, capaz de direccionar esta situación, pues no se dará cuando los hospitales colapsen porque se quedaron esperando el pago de cartera, con una productividad menor al 50% por la baja ocupación, asumiendo elementos de protección personal que no fueron suficientes por las ARL, con paros en el personal sanitario por los salarios que no se pudieron pagar, cuando esté al tope la capacidad hospitalaria que siempre ha sido deficiente, y no importe si somos gente con salud subsidiada, contributiva o prepagada.

*Doctora en Economía y Empresa. Docente Universidad Libre Cartagena.