Este mes de agosto lo pasé en Colombia. Cuando vivía en Colombia iba de vacaciones a España y ahora que vivo en España voy de vacaciones a Colombia. Así que durante treinta días estuve en la Costa, en el Eje Cafetero y en los Santanderes. Recuperé amores, renové amistades y, junto con todo lo bueno que Colombia tiene y que volví a disfrutar, también sufrí cosas que ya había olvidado y que, al volver, pude nuevamente padecer. La que me gustaría destacar en estas líneas es la siguiente: la presunción de culpabilidad que todos los colombianos y afines sufrimos en nuestro día a día.

¿Qué quiero decir? Les pondré un ejemplo. El día siguiente a mi llegada fui a almorzar a una hamburguesería más o menos elegante. La comida, el servicio, el ambiente... todo fue perfecto hasta la hora de pagar. Me trajeron la cuenta y en el estuchito dispuesto para el pago, deposité en efectivo el dinero que se debía. Al recogerlo el mesero, antes de retirarse y delante de mí, comprobó que lo pedido y lo entregado coincidían. Le afeé la conducta indicándole que hacer tal cosa implicaba transmitir el mensaje de que no se fiaba de mi honestidad. Su respuesta fue que, si lo entregado no era correcto era él quien debía poner lo faltante. Mi novia, que estaba a mi lado y que es colombiana, me regañó por haber protestado, pues consideraba que había sido grosero con el pobre mesero.

Posiblemente, ustedes piensen lo mismo que ella, pero ¿saben? De donde yo vengo no se hace esa revisión. Se da por hecho que el cliente no es un estafador, que nadie pone menos dinero para engañar al mesero y que carece de sentido hacer esa comprobación al menos hasta que se está fuera del alcance visual del cliente. Es una cuestión de decoro básico. Pero ese decoro no existe en un país como el nuestro, Colombia, donde todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Todos somos ladrones hasta que quede probada nuestra inocencia. No existe más presunción que la de culpabilidad y eso se aplica en un restaurante donde no les importa demostrarte que no confían en ti como cliente, en el hotel en el que te hacen pagar por adelantado, en el banco donde los vigilantes llevan la pistola desenfundada o en el aeropuerto donde policías con perros te ponen en fila y te cachean en el pasillo de acceso al avión que te lleva de vuelta a Europa (no exagero, me pasó en Bogotá). ¿Puede vivirse en un país en el que todos somos sospechosos? Sí se puede, pero malamente.