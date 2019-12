Presupuesto distrital: un peso

Una de las cosas más carnavalescas de Cartagena está relacionada con su acuerdo de presupuesto distrital. Un documento sin soportes bien documentados, el cual, sin proponérselo, soporta con ramplonería algunas de las causas de nuestro atraso. Solo voy a referirme a un par de detalles de los ingresos declarados, los cuales no tienen lógica.

Las vallas y pancartas publicitarias, los muelles turísticos y los aparcaderos, aportan cada uno un peso a las arcas del distrito. Esto no tiene explicación sensata. La ciudad con mayores coyunturas para sacarle provecho a la publicidad, con decenas de vallas gigantes y avisos, en lugares inclusive prohibidos, no recibe recursos por la contaminación visual. ¿Y entonces? Otros, por el contrario, prefieren no poner avisos para no pagar el impuesto correspondiente. Los industriales conocen bien la situación de la ciudad, ya es hora de comprometerse más con la misma, coloquen los avisos de sus empresas. Además de mostrar sentido de pertenencia, este acto ayudaría a los bomberos a encontrarlas en una situación de emergencia, entre muchas otras ventajas.

¿Cómo es eso de que los muelles turísticos no tributan al presupuesto? Es decir, ¿la plata diaria entregada por turistas, usuarios de estos lugares, no es usada, al menos infinitesimalmente, para bajar la inequidad que reparte, de manera desbocada, miseria extrema por la periferia de la ciudad?

La construcción, Transcaribe, las donaciones y los recursos de cooperación internacional, también contribuyen con un peso a la urbe. No veo ninguna salida explicativa a esta realidad. Sin embargo, estaba convencido que por muy mediocre, cualquier alcalde, con la desaforada lista de celebridades visitantes, no pueda, al menos, colectar cinco-diez millones de dólares al año en aportes voluntarios. Y entre las miles de OPS manejadas por el distrito, al parecer, no hay una para buscar posibilidades de apoyo internacional.

Muchas veces las noticias sobre competitividad provienen de la Cámara de Comercio de Cartagena. Me gustaría saber la opinión de la misma, en especial, la de su Centro de Pensamiento, sobre este tema. Ante la imposibilidad de preguntar al Concejo, donde revisan y aprueban el presupuesto, ¿es posible tener una ciudad competitiva sin el compromiso decisivo de sus actores productores? Yo pensaba que la competitividad de una ciudad dependía de las oportunidades de mejorar su bienestar a partir de la diversidad de sus ingresos. Pero si los que pueden, aportan un peso, esto no tiene solución. El caos social, la bomba de tiempo que estamos alimentando, explotará tarde o temprano.