Prevenir es curar

No hay nada más cierto que la sabiduría popular plasmada en este viejo adagio y así podríamos mencionar otros como: “Soldado avisado no muere en guerra”; “después del rayo caído no hay Santa Bárbara que valga”; “llorar sobre la leche derramada” y otros que se me vienen a la memoria a raíz de la falla de una tubería de alcantarillado, que trabaja a presión, soportada en la placa del puente Las Palmas.

Todo esto sucede por la falta de atención que las entidades les ponen a los problemas cruciales de la ciudad y que en algunos casos son potencialmente peligrosos para la vida de las personas, además de los traumatismos causados en la movilidad y el medio ambiente como es el caso mencionado.

Cuando se estaba construyendo la improvisada estructura del puente Las Palmas llovieron muchas críticas desde todos los puntos de vista, tales como la cuestión estructural, la poca estética de la solución, la demora en implementarla, etc.

Haciendo uso de la tecnología, que nos permite retrotraer algunos conceptos emitidos en su momento, encontré lo siguiente: “Esto no cumple ninguna norma, está montado sobre los mismos apoyos que se encuentran deteriorados. Montaron unas vigas metálicas encima y el puente va a entrar en vibración por ser metálico, tampoco utilizaron bandas de neopreno para controlar esos movimientos. Eso entrará en vibración, y en cuanto eso ocurra, habrá que volverlo a inhabilitar”, expresó el ingeniero Jorge Rocha en El Universal, 22 de diciembre de 2021.

En esta percepción del ingeniero Rocha está el concepto “vibración”, que, para los que tenemos conocimientos básicos de la ingeniería de estructuras, sabemos de sus implicaciones y los terribles efectos que conlleva. A no dudarlo esta fue la causa de la rotura de la tubería.

Independientemente de a qué entidad le corresponda la relocalización definitiva de esta tubería y la otra de acueducto que se encuentra al lado, Alcaldía o Aguas de Cartagena, este acontecimiento nos sigue demostrando que hay negligencia en solucionar, de manera permanente, todos los problemas de la ciudad. Todo se reduce a soluciones parciales o paños de agua tibia. Tengo entendido que Aguas de Cartagena envió a la Alcaldía los planos de la solución definitiva a este problema y está en manos del Distrito resolverlo.

No debemos olvidar los peligros latentes que representan los otros puentes, Heredia, Román, Jiménez, Bazurto, Benjamín Herrera y que para solucionarlos se suscribió con la Sociedad Colombiana de Ingenieros el 29 de enero de 2022, el contrato de prestación de servicios N° CD-SID-001-2022, por valor de $140.420.000, con plazo de tres meses, para un estudio de patología estructural de siete puentes. ¿Qué pasó con ese estudio? ¿Tenemos que esperar que los puentes se caigan?

*Ingeniero Civil y Sanitario.