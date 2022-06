Durante varios meses un grupo de instituciones, de diverso origen y representatividad, construyeron una agenda de trabajo para la nueva legislatura que se instalará el próximo 20 de julio y para el gobierno que se posesione el 7 de agosto, presentando públicamente en días pasados en un foro con el apoyo de El Universal, las recomendaciones de lo que esperan para Cartagena y Bolívar.

El resultado de este proceso fue resumido en cuatro líneas de trabajo que expresan las expectativas o aspiraciones de los sectores que se agruparon para esta labor, incluyendo en forma muy sintética los siguientes temas: 1. Desarrollo económico y superación de la pobreza (incluida la finalización de la Vía Perimetral, control de asentamientos irregulares y generación de ingresos) 2. Adaptación al cambio climático, que incluye la recuperación del sistema del Canal del Dique y la restauración de la Bahía de Cartagena, 3. Infraestructura para la competitividad, mencionando la doble calzada Cartagena-Barranquilla, la ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez y la construcción del nuevo aeropuerto en Bayunca, entre otros, y 4. El fortalecimiento institucional.

No es mi intención descalificar estas propuestas para la agenda legislativa y la solicitud para el nuevo Gobierno Nacional. Estas y otra serie de obras son imprescindibles para la ciudad, no solo por el enorme atraso que tenemos, como por el elevado déficit en casi todos los aspectos de infraestructura, movilidad y equipamiento, pues llevamos varias décadas sin acometer obras importantes para el desarrollo, el empleo y una mejor calidad de vida.

Lo que me parece un despropósito es que, dentro de estas prioridades para los próximos cuatro años, no se haya identificado o priorizado prácticamente nada en lo social. ¿Será que no es prioridad mejorar la infraestructura educativa, la formación y cualificación de los docentes; garantizar una formación más cercana a los requerimientos del siglo XXI para nuestros niños y adolescentes?; ¿no será una prioridad hacer un esfuerzo para transformar la educación media en toda la ciudad, en especial en sus corregimientos?; ¿no será conveniente hacer un esfuerzo para que todos los estudiantes de las instituciones oficiales logren excelentes niveles de inglés?, ¿tampoco será prioridad mejorar la calidad, eficiencia y pertinencia de la atención en salud? Construir y mejorar la red pública de hospitales y puestos de salud, invertir en mantener los canales pluviales y cuerpos de agua, ¿no será una prioridad? Lograr óptimos niveles de saneamiento ambiental.

¿Hace cuántos años no se hacen instalaciones para actividades culturales en los barrios? ¿No será necesario dotar de óptimo acceso a internet en toda la ciudad?, ¿no será prioridad garantizar el derecho humano a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes? En mi opinión, las cuatro grandes prioridades propuestas no se orientan a cerrar las brechas y carencias de los seres humanos con más pobrezas y deficiencias.

*Sociólogo.