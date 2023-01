Prioridades en la Cancillería

Conocimos el código de vestuario emitido por la Cancillería. El documento parte de la afirmación hecha por el ministro Leyva en su discurso de presentación: “Todos los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores somos ministros y ministras”. Pese a que esto en principio pareció una frase de empoderamiento en el liderazgo, sirvió como motivación de un proceso de homogenización de sus funcionarios. En el gobierno del cambio, al cual le aplaudo ese intento bien intencionado de participación de todos los partidos, colectivos, etc; suceden en ocasiones prácticas que desdicen del discurso político con el que llegaron al poder. Con una vicepresidente afrocolombiana con una estética destacable, elegante y digna representante de la multiculturalidad; con un presidente de la República que no viste “formal de negocios” en todas sus visitas como jefe de Estado, ¿cómo es posible que se siga asumiendo que la identidad histórica de un ministerio es más importante que dar cabida a esas expresiones de libertad?

No sé si hay personas de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales o similares en esta entidad; pero de ser así, ¿qué pasaría con ese anhelo institucional de peinados sencillos (foto con coleta y pelo liso/ondulado)?, ¿serían el turbante, las trenzas, los cabellos afro libres al viento, el Tutusoma, las mochilas tejidas, las sandalias un problema para su desempeño laboral?, ¿hacer estas sugerencias desde lo público no señala que ellos no estarían bien vestidos?, ¿serían mirados con desconfianza?, ¿podría ser un obstáculo la forma diversa de vestir para el acceso a estos cargos, por no reflejar la imagen esperada?, ¿fomentan prejuicios o estereotipos?

También incentivan los accesorios en cuero, desconociendo los altos precios de los productos en este material y sin pensar en la pésima idea que desde lo ambiental implica dar esta sugerencia, toda vez que, según la ONU, cada año se necesitan alrededor de 3.800 millones de vacas y otros animales bovinos para su producción, así como se utilizan grandes volúmenes de agua en sus procesos, se emplean sustancias químicas, se realizan vertimientos en cuerpos hídricos, generación de residuos peligrosos.

Y finalmente, aunque el presidente Petro se comprometió a fortalecer la carrera diplomática, los nombramientos diplomáticos no solo han sido de políticos, sino que ha designado a personas con cuestionamientos de acoso sexual a mujeres jóvenes, embajadores que ni siquiera tienen título profesional, entre otros.

¿Entonces, qué tal si dejamos de preocuparnos por el largo de la falda y las uñas, por el maquillaje discreto y mejor exigimos las calidades profesionales y personales necesarias para su desempeño en todos los niveles?

*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.