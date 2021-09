No me sorprende, es más, recibo con una sensación de alivio el fallo de la Corte donde ‘tumba’ la prisión perpetua. No es que no me duelan los niños. No es que no sea una mujer defensora de la niñez, no. Es que la dignidad humana le es propia a todas las personas. También al delincuente. Como ciudadana entiendo que en la Constitución declaramos su prohibición, y no como capricho del constituyente; sino como compromiso de no permitir la reaparición de la muerte civil, la muerte en vida del delincuente, sin posibilidad de resocialización. Además, basta con revisar la historia del derecho penal en Colombia y ver como una constante el aumento de las penas, sin que esto signifique una mejoría en el comportamiento de los ciudadanos. Y es que de nada sirve elevar las penas sino se investiga, no se acusa, ni se condena. Los delitos sexuales en niños en gran medida son cometidos por su propio entorno familiar, sus padres muchas veces no los escuchan, no les creen y no acompañan la denuncia. Esta ley que hizo parte de las promesas de campaña del actual presidente de los colombianos es otra muestra de populismo normativo; que busca ganar simpatizantes enfocando la actividad de las ramas del poder público en una aparente protección de los niños que en realidad es una vulneración a la dignidad humana y un desconocimiento casi desafiante a las obligaciones adquiridas por Colombia a nivel internacional. Vale la pena recordar que la hoy procuradora general de la nación (quien ya es reconocida por ir en contravía de estándares internacionales en Derechos Humanos-ley 2094/21) era la ministra de Justicia del momento en que se estudiaba la iniciativa. Para lo cual solicitaron a la Comisión Asesora en Política Criminal del Estado un análisis detallado, que concluyó la inconveniencia de la prisión perpetua en el Estado Social de Derecho. No obstante, decidieron continuar apoyando el trámite apelando a las emociones que despierta la gravedad de los delitos que a diario se cometen en los niños. Me pregunto querido lector: si les duelen tanto los niños: ¿Cuántos condenados penalmente o disciplinariamente existen por irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar en todo el país?¿Eso no es atentar contra sus derechos a la vida, salud, educación, etc.?¿La Fiscalía imputa pena menor a 7 soldados violadores de una niña indígena?¿La ministra que con clara negligencia permite la pérdida de los recursos de la conectividad de nuestros niños sigue en su cargo con el apoyo presidencial?¿Qué avances han hecho el Gobierno nacional y local para evitar la continua muerte por desnutrición de los niños en La Guajira?¿Se ha avanzado en Cartagena en la erradicación de la prostitución infantil?

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional

y magíster en Derecho.