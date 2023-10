Problema mayúsculo

Cuando un periodista nuevo llega a una sala de redacción de cualquier periódico a trabajar, lo primero que debe leerse es el Manual de Estilo de ese medio, pues allí encontrará las pautas y normas establecidas que debe seguir para unificar la escritura y garantizar la coherencia en el estilo, la gramática, la ortografía y otros aspectos de la redacción periodística.

Cada diario tiene su propio manual y, en ocasiones, algunos no se siguen por lo que dice la RAE. Por ejemplo, El País de España escribió recién: “El Papa advierte del impacto de la crisis climática...”. Por su parte, El Tiempo tituló: “El papa pide políticas para proteger el medioambiente”. Si lo notan, el de España usa la ‘p’ mayúscula para referirse al sumo pontífice, mientras el colombiano lo deja en minúscula. Entonces, ¿cómo se escribe? La Ortografía de las Academias de la Lengua nos dicen que, en todos los casos, la palabra papa tiene que ir con minúscula inicial. La Fundéu aclara que “esta norma se aplica igualmente a las palabras pontífice, obispo de Roma y santo padre, utilizadas como sinónimos”. La RAE advierte que los cargos, sean del rango que sean, se escriben con minúsculas, sin importar que se trate de un uso genérico o de que acompañe o no al nombre de la persona que ocupa el cargo. Así: el alcalde William Dau, el presidente Petro, la procuradora Margarita Cabello. Diferente sería si se va a referir a las instituciones oficiales, en este caso Alcaldía, Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, esas sí con mayúscula inicial.

Este es un problema minúsculo si lo comparamos con lo que pasa en el periódico local, cuando se escribe algo de un modo, y la mayoría de los lectores se quejan porque en casi todas partes lo ven de otro. El polvorín se levanta en redes sociales cuando ocurre un suceso en Caño de Loro. “Qué brutos, es Caño del Oro”, escriben varios. Sin embargo, explicaba el exdirector de El Universal, Pedro Luis Mogollón, que por esos lares nunca hubo oro, sino loros, y que luego habría ocurrido una confusión, pero en el manual también quedaron los polémicos loros. El problema es cuando ocurra una noticia es la Institución Educativa Caño del Oro, ubicada en Caño de Loro.

Otro ejemplo que causa confusión es cuando se lee en El Heraldo “vía al mar”, mientras El Universal escribe “vía del mar”, ya que, dice Mogollón, el consorcio Vía al Mar nació en Barranquilla para hacer la vía de esa ciudad a Puerto Colombia y luego se ganó la carretera hasta Cartagena, pero esa no podía ser “al” mar porque va paralela a este, por lo tanto, este diario se mantiene en vía del mar.

Otras confusiones: es Marialabaja, no María La Baja; es Tierrabomba, no Tierra Bomba; es Arroyohondo, no Arroyo Hondo, es La Tenaza, no Las Tenazas. Es El Carmen de Bolívar, no como dicen los del interior, Carmen de Bolívar, aunque Lucho Bermúdez cantara (omitiendo El): “Carmen querido, tierra de amores...”.

*Periodista y Profesor. Magíster en Comunicación.