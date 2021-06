Problemas que no se solucionan

La estrategia de aplazar la resolución de los problemas se está convirtiendo en algo común en Cartagena. Los conflictos se ignoran de manera voluntaria mirando para otro lado, guardándolos en un cajón y no volviendo a hablar de ello. El hecho de que no los enfrentemos no evita que nos causen inconvenientes. Al contrario, los harán crecer sin control alguno. Todos los grandes conflictos fueron alguna vez chicos. Si queremos mantener un ambiente sano en nuestra ciudad debemos aprender a afrontar los pequeños trances cuando surjan, y tratarlos de manera que por lo menos, no empeoren.

La administración Distrital tiene sobre sus hombros algunos nudos que pronto se reventarán y generarán caos y más pobreza en la ciudad. La situación económica de Transcaribe, el limbo legal en que quedaron los cobros de los peajes, la falta de POT y muchas otras circunstancias que en su momento se han avisado, causan molestias y requieren soluciones.

Reaccionar retirándonos del problema sencillamente agranda la dificultad y pospone su solución. Si bien puede ser útil en momento, no es una alternativa. Hay que tomar las diferencias y generar puntos de encuentro dentro de un escenario democrático y colaborativo de conveniencia mutua. Una actitud autoritaria o arbitraria claramente no es procedente, por el contrario, contribuye a empeorar el conflicto. De nada servirá imponer posturas o intentar a toda costa convencer al otro sobre lo que decimos si no es compatible con el interés de la ciudadanía y las realidades legales y económicas que lo rodean. El objetivo es unirnos para encontrar soluciones efectivas.

No es procedente ni conveniente tomar medidas que son baños de agua tibia y que le generarán a la ciudad grandes demandas en el futuro por actuares inconsultos e inoportunos. Tampoco podemos apoyar formas de manifestar que se pueden convertir en “cuchillo para la garganta” del Distrito y que ya se van volviendo costumbre como la de hacer paros y ocasionar cierres que afectan a otros.

En esta semana los habitantes de algunos corregimientos de la Zona Norte, quienes se sienten desoídos, pusieron a la ANI un término perentorio para recibir una respuesta “favorable” a sus solicitudes o cerrarán el peaje Marahuaco. Es decir, ellos no esperan conversar. Ellos quieren algo que solucione. De hecho, ya estos pobladores han realizado algunas protestas pacíficas sin resultados para sus inquietudes y amenazan con manifestaciones “apoteósicas” que han demostrado ser eficientes para ser escuchados y que cuentan con el apoyo de nuestro alcalde.

El resto de los cartageneros veremos cómo nos cierran la salida hacia Barranquilla mientras las autoridades aplazan problemas conocidos y que ignoran hasta que se les salen de las manos. Omitir las necesidades de los demás, pasarles encima reiteradamente y ofrecer soluciones que no se dan, nos seguirán llevando al caos.