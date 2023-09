Profesión: opositor

Creo que en Cartagena la profesión más difundida que existe es la de ser opositor. Aquí hay oposición a todo. Lo hacemos casi todos, en todo momento, a cualquier propuesta, idea o iniciativa. Generalmente no importa de dónde vengan. El simple hecho de saber que se presentan iniciativas, enseguida aparecen cientos o miles de oposiciones que de entrada desgastan, bloquean, desaniman y terminan por enterrar valiosas propuesta o ideas originales, pertinentes o necesarias. Esta es una profesión ampliamente difundida, para la cual no se requieren estudios, pregrados ni postgrados y con frecuencia empieza en las personas con menos formación académica, pero con un saber profundo para descalificar la idea que se presente. Se encuentran esos profesionales por todas partes, eruditos en todo, sabedores de los más sólidos conceptos, no importa que se trate de obras de ingeniería naval o vial, de arquitectura, patrimonio material o inmaterial, de ecología o medio ambiente, de estudios de suelos, paisajismo o reforestación. Todos tenemos un amigo que sabe con seguridad el origen perverso o malintencionado de esa idea, lo que se trata es de desprestigiarla o deslegitimarla, no importa que no comprendamos realmente de qué se trata.

Esta profesión no es nueva en la ciudad, aún más, es posible que venga desde la Colonia, por lo menos existen evidencias de esta profesión desde principios del siglo pasado, como lo narra en el excelente libro ‘El Canal del Dique’, José Vicente Mogollón, donde nos cuenta en la página 149, que “al terminar la construcción del ferrocarril –de Calamar a Cartagena– no aparecían clientes debido a la severa competencia de las recuas de mulas”, esto por la oposición de los propietarios de estas a las bondades del ferrocarril, o como ocurrió hace unos diez años con el puente sobre el Canal del Dique, para ir a la Isla de Barú, para no ir más lejos.

Lo cierto es que soy testigo, desde hace unos 45 años, de unas férreas y casi siempre infundadas oposiciones a infinidad de ideas o proyectos que se han formulado, y que en parte nos tienen en la ciudad que vemos hoy, donde apostarle al fracaso, a la negación o a que algo no se haga, parece una fórmula de éxito. Creo que no hay en Colombia y menos en el exterior, una ciudad donde sea tan masiva la actitud de negar, desconocer u oponerse a cualquier proyecto o idea, lo grave es que se hace sin la menor valoración o ponderación, sin argumentos o sin propuestas alternativas. Parece que generara gran placer oponerse por el simple hecho de hacerlo.

No estoy proponiendo y menos aun pidiendo que cerremos los ojos y aceptemos lo que sea, cómo y dónde sea, pero hay canales, instituciones y escenarios pertinentes para la crítica y la construcción. Que éstas se hayan pervertido y marginado es parte de la respuesta que como sociedad hemos ido aprendiendo, para evitar los costos del desgaste que supone proponer algo en nuestra querida Cartagena.

*Sociólogo.