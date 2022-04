En el bachillerato los profesores de literatura siempre se empeñaron en que sus alumnos conocieran la obra de Don Miguel de Cervantes Saavedra: ‘Don Quijote de la Mancha’. Por ello hacían hincapié en memorizar el prólogo: “Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza; que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Acontece tener un padre un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, antes las juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que, aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte, casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, pues ni eres su pariente ni su amigo...

La Universidad de Cartagena en el año 2007 publicó el libro: ‘Humanismo, Medicina y Opinión’, del que soy autor. En él inserté un fragmento del prólogo: “Aquí gravitan motivaciones que son la razón de su publicación: En lo académico, la Universidad de Cartagena, el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez de México, en lo periodístico El Universal. Otros temas son el trasunto de afinidades intelectuales y filosóficas. En ese orden la filosofía de Norberto Bobbio, John Locke, Claude Lazzman. El criterio analítico de Erich Fromm. La comunión estética con Antonio Vivaldi, J. S. Bach, Wolfang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. El mundo poético de Pablo Neruda. El esplendor amarillo de Vincent van Gogh, Todos integrantes de un humanismo universal que tiene vigencia en escenarios donde se rinde culto a la inteligencia...