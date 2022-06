He pasado a ser otra de las intermitentes e interminables promesas de los candidatos que se lanzan con perfiles dignificados para los períodos presidenciales, y eso no es novedoso para mí, siento como ciudadana, estar envuelta y pasar a ser de protagonista a papel antagónico de una historia donde ha reinado la mentira embadurnada o esmaltada con bellas promesas.

Pender nuevamente de la incertidumbre, les confieso no ha sido nada fácil. En cada esquina se escucha cuanta barbaridad expele de los transeúntes que, inexpertos o peritos en estos temas, voltean el cutarro de sus convicciones buscando la combita al palo para salir favorecidos.

Este país de leyes no cumplidas, de violaciones constantes, de precaria educación, de ajuste de cuentas, de voltearepas, de conveniencias, de hipocresías, de falsedad de falsedades, es como un baile que azota al son que le toquen.

Nuestra Colombia una vez más se juega su suerte en la ruleta y eso me obliga a pensar en la inestabilidad política que atravesamos desde hace muchos años, dado que el abanico de postulantes es de tal magnitud que una no sabe a ciencia cierta qué plato degustará y saboreará con mayor gusto y que, además, no nos caiga como una patada al estómago.

¿Acaso es la primera vez que estamos viviendo esta situación? Que levante su mano aquel o aquellos que estén pensando en que este discurso mío, que además de no ser político, es falacia.

La mayoría queremos el cambio, ya estamos hastiados es lo que dice el complemento del discurso, enfadados de los amarres, de las tradicionales sagas, de lo mismo, del atranque y no avance, y un sin número de a, b, c, d, e que no acaban nunca en un alfabeto de la A a Z que no se regenera, no promete reescribir una historia favorable y sigue en pugna constante para ver quién lo logra.

Cuando yo sea, les prometo que haré... ¿Qué harás? Entonces, inhalo y exhalo repetidas veces y se me empelicula el cuento El pastorcito mentiroso y empiezan mis monstruos interiores a debatirse para no caer en la tentación de ser crédula enceguecida por el aburrimiento que cargo desde otrora, pensando que ahora sí, cuando en verdad nunca ha sido cuándo.

Todos los días la balanza varía, las encuestas cambian y es lo normal de ejercicio a pocos días de la decisión de los millones de colombianos que saldrán a votar, solo espero que ese pliego de promesas sea ejecutado una vez que se acabe el discurso de “Voten por mí, porque yo, les cambiaré el caminado”.

Todos sin excepción a votar, ejerzamos la democracia, sin promesas no hay paraíso. El cambio eres tú, libre de coacción.

*Escritora.