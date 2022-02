Los cartageneros hemos estado esperando por años un recurso a las inundaciones causadas por la inmanejable subida de la marea. Después de mucho soñar con la solución a este problema que se acrecienta por el calentamiento global, apareció la famosa obra de la Protección Costera.

El objetivo de esta megaobra busca mitigar el proceso de erosión a lo largo de todo el borde costanero desde el espolón Iribarren, en El Laguito, hasta el Centro Histórico. Sin embargo, su desarrollo se ha visto interrumpido dos veces en menos de ocho días por plantones protagonizados por los llamados “servidores turísticos”, pidiendo garantías para retornar a sus lugares de trabajo en cuanto finalice la obra. Lo gracioso de esta petición es que de no hacerse el trabajo no habrá litoral para nadie. En Cartagena el cien por ciento de las playas tienen riesgo de erosión, el patrimonio histórico un 86%, y la amenaza de inundación de las viviendas y la población cercana a la playa como consecuencia del cambio climático, es del 26%. De ahí la importancia de todas estas obras que permitirán prevenir desastres futuros”. Todos aquellos que hoy reclaman sus derechos se quedarán sin lugar donde ocuparse si seguimos así.

Los trabajadores de las playas aseguran que no ha existido socialización, y temen perjuicios económicos por el proyecto. Sin embargo, perjudican a los vecinos desconsideradamente con sus plantones y sus actividades producen un fuerte represamiento vehicular damnificando a quienes laboran en la zona o a los turistas que pierden aviones y se llevan una pésima imagen de la ciudad. Lo peor es que esto no parece terminar. Hay quienes piden que la Alcaldía o el consorcio les pague un salario mientras dura la obra. Toda una locura pensar que se les debe bonificar a más de 2000 personas que invadieron nuestras playas por arreglarlas y protegerlas. Estas personas que han usufructuado sin misericordia de estas tierras pese a que la ley colombiana dice que las playas no se deben “privatizar”. Las han convertido en su territorio exclusivo, se lo han dividido por sectores, les han puesto precio y prestan diversos servicios sin permisos de salud mientras las mismas actividades fuera de la costa exigen aprobación del Dadis.

Pedirle a la Alcaldía una explicación o justificación para invertir y cuidar la ciudad es un exabrupto. Ese es su trabajo. Una vez más aparece un abogado oportunista que alebresta a ingenuos a exigir derechos que van por encima de la comunidad y el interés público. Reclamar “seguridad alimentaria” es un chiste cuando la marea no ofrece seguridad física.

Entre más rápido se ejecute la obra más rápido podrán volver a trabajar y los espolones le generaran más área para que se la dividan y coloquen sus carpas. No se le debe dar excusas al contratista para retrasar las obras.