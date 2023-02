Protección costera, al borde del precipicio

La información del monitoreo de los diseños y trabajos del proyecto Protección Costera que han debido ser entregados, actualizados a febrero del 2023, no han permitido el estudio, emisión de concepto y propuesta precisa a la solución para la erosión de la playa 5 de parte de la CIOH y Capitanía de Puerto.

Deseamos que continúe este importante proyecto pero retomarlo para lo cual fue ideado y diseñado, por tal razón, emitimos este análisis apoyados en conceptos de oceanógrafos expertos que nos expresaron que dicho fenómeno erosivo ocurrido al haber terminado la playa mencionada en menos de un mes se considera erosión agresiva de una playa no estable, recordando que el 20 de diciembre de 2022 la Capitanía de Puerto en presencia de Valorización, advirtieron posibles desaciertos que hoy ponen a Cartagena en la inmensa incertidumbre de la apertura de la playa 5 y por consiguiente las que vienen, con graves consecuencias para proteger del impacto marino, la economía turística hotelera y personal informal playero que vive de ese turismo.

Los diseños proyectados en el 2018 fueron cambiados completamente, longitud de espolones, número de ellos y sitio de playa para iniciar obra, acciones que no han permitido una información numérica precisa, manifestando los entendidos que la playa 5 no se va a rellenar naturalmente y se va a seguir deteriorando por pendientes diferentes a las proyectadas y presencia de corrientes que podrían jalar a cualquier bañista. Solución: invertir nuevamente relleno inducido que no está presupuestado, enfatizamos que espolones cortos generan menos playa, menos uso lúdico seguro y menor mitigación de impactos, la reapertura debe ser segura. En el 2014, Dionisio Vélez para proteger a los bañistas de Crespo emitió el decreto 1228.

El comité de playas, Valorización y demás instancias deben unificarse en un concejo de gobierno con la CIOH y Capitanía de Puerto para evitar el juego de comunicaciones y teléfonos rotos por las competencias evitando que ocurra algo similar en la aprobación de acuerdos presentados en el Concejo, donde la trazabilidad de entrega de requerimientos muestra la ineficacia e ineficiencia de algunos funcionarios que trabajan en islas y no ocurra como lo advertido en la problemática del Laguito, donde Cardique, con oficios del 26 de julio, 29 de septiembre, 28 de octubre y 2 de diciembre del 2022, recordó a la administración de Cartagena todo lo efectuado en años anteriores. Se avisó que la contratación del bombeo finalizaba el 31 de diciembre del 2022, pero, hoy después de muchas inversiones, el distrito solicita un estudio de impacto ambiental en lo que podríamos llamar un acto de irresponsabilidad con posible detrimento patrimonial. Presidente Petro y congresistas, les pedimos incluir recursos en el Plan de Desarrollo Nacional , reafirmando su tesis que el desarrollo sea de frente al mar.

*Concejal de Cartagena.