A raíz de las numerosas marchas de protesta que han ocurrido últimamente en Colombia, quiero también ejercer mi derecho a protestar y dar a conocer una pequeña parte de mi lista de inconformidades.

Yo protesto en contra de los que fomentan el odio de clases, como el columnista Orlando Oliveros, quien con su venenosa pluma, irresponsablemente publicó un escrito racista en contra de la comunidad de Bocala, sin tener en cuenta lo que estos barrios significan para todos los cartageneros que vienen a ganarse la vida, y desconociendo que también somos víctimas de los corruptos, contra quienes también protesto, pues se roban nuestros impuestos, dejando el barrio en un estado deplorable. Igualmente protesto contra los periodistas sesgados y politizados, quienes en su afán de crear héroes y falsas víctimas del “estado burgués y opresor”, editan un video para desacreditar a la policía, mostrando únicamente la respuesta del Esmad ante el ataque del enmascarado Dilan Cruz, lo que lamentablemente causó su muerte de manera accidental.

Igualmente protesto contra Fecode, sindicato marxista-leninista que no educa a sus estudiantes en ciencia y tecnología para poder competir en el exigente mundo globalizado, pero sí les lavan el cerebro para utilizarlos como herramienta política en sus protestas, cada vez que les da la gana. El informe de las pruebas PISA 2018, muestra la precariedad de nuestra educación pública, y no es problema de presupuesto, es de los intocables profesores que para nada se dejan evaluar; adicionalmente, hay pruebas que muestran que el aumento del presupuesto en educación, no resulta necesariamente en una mejora de la calidad de la misma. Asimismo protesto contra la aristocracia sindicalista de la CUT, CTC, CGT y otros, quienes son expertos en pedir mucho y ofrecer poco en contraprestación. Nada les importa el facilitar la creación de nuevas empresas, ni el inmenso esfuerzo que un empresario tiene que hacer en Colombia para lograr una empresa sostenible y exitosa, clave en la generación de empleos formales y con todas las garantías a millones de compatriotas, que hoy languidecen en la informalidad y quienes darían lo que sea por una estabilidad laboral.

Finalmente, les digo a los protestantes habituales, especialmente a los jóvenes que se acostumbraron a obtener todo sin esfuerzo, que el cambio no se da de manera instantánea protestando reiterativamente, o por decreto; solo llegará en muchos años, cuando estemos dispuestos a cambiar nosotros mismos y maduremos como sociedad, cuando la disciplina, la honestidad, el respeto a las leyes, el participar en política votando masivamente con responsabilidad, el reconocimiento de los derechos ajenos, el amor a la familia y a la patria y también el trabajo fuerte y honesto, sean valores sagrados en nuestra sociedad.