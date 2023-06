¿Es mucho pedir a los elegidos y por elegir, que tengan mesura? Hoy tenemos un incendio sin humos. Cada quien tiene un balde de agua pero no sabe por dónde comenzar a apagar el fuego. Pero la casa se incendia. Un hombre público debe tener mínimo una boca y dos oídos. Saber que no sabe todo. Que la vida no comenzó hoy. Prov 21: 11. “Castiga al burlón y el simple se hará sabio, instruye al sabio, y le aprovechará la lección”. Pues bien, en cada relato de cada creencia y en muchos agnósticos, la bondad de corazón rige al gobernante como principio fundamental para ser el líder de un pueblo. ¿Es mucho pedir, que el elegido haga y que el que vaya a ser elegido ejecute obras? En la página 390, en “El umbral de la eternidad” de Ken Follett, pensaba George que podría tener la combinación adecuada para el momento que se vivía en octubre de 1962 entre EE. UU. -URSS. Hablando de JFK: Valor, sabiduría, circunspección y calma. Estas 4 cualidades son las que necesitamos en un gobernante. Espero esta vez, no sea la última que sepamos escoger un buen alcalde que traiga un equipo idóneo y visionario. Que tenga maneras y que se baje del ring. ¿Es mucho pedir que los colombianos y cartageneros tengamos otra real y tranquila oportunidad en esta tierra? Destruir tantos años de república y en menos de 10 meses tratar de cambiarlo todo y, por supuesto, reconstruir el país en un periodo es imposible, menos a punta de trinos. No se necesita ser genio para entender que se perderán años de sabiduría, estructura y conocimientos en una generación que va más rápido que un tren bala. ¿Es mucho pedir que en las elecciones que vienen de mitaca, sepamos elegir alcaldes y gobernadores sin el tinte politiquero e ideológico, que traigan un buen plan de gobierno “realizable” para que haya un futuro amigable y de convivencia entre todos? ¿Es mucho pedir seguridad? Que de nuevo podamos caminar y andar por ciudades y veredas sin la agonía de ser asaltados y asesinados, que regresemos ilesos a nuestros hogares. ¿Es mucho pedir que el presupuesto sea serio y tenga destinación para la sociedad civil formal y pacífica y no tener que subsidiar a quienes delinquen que de una manera u otra tienen arrodillado al Estado colombiano? ¿Es mucho pedir que las fuerzas militares y la sociedad civil puedan cumplir con sus obligaciones y seguir construyendo patria para el bienestar de las familias colombianas? Hoy, nuestras familias están en crisis social y económicas mientras nuestros gobernantes están mirando su propio ombligo. ¿Es mucho pedir que nuestros gobernantes sigan la Constitución y no a cada rato estén en la línea delgada de violarla? Necesitamos que el respeto a la carta magna sea la norma y el ejemplo a seguir. Pero no tener que recular y corregir a cada trino por las ligerezas. Tener prudencia, orden y libertad son características de un estadista, no la recriminación y la persecución a la libertad de pensamiento. Por favor, ¿es mucho pedir?