Pueblito viejo, mi pedazo de Santander en el corazón

Hace algunos años hablando con mi madre, después de haber llegado de Bucaramanga, me entero que tengo ancestros santandereanos, ya que su bisabuela, a la que llamaban Misia Victoria, había nacido en Barichara. Lo anterior explica el amor y admiración por esta tierra santandereana, que, como pocas en Colombia, tiene de todo lo que una nación pueda desear, porque fueron tocados por Dios de una manera única, colorida e inolvidable; y lo afirma categóricamente una mujer del Caribe colombiano, pero con corazón definitivamente de esta tierra.

Nunca entendí por qué mi voz sonaba tan grave y fuerte; mi piel era más blanca que lo normal en Cartagena, y mis ojos claros almendrados, propiciaban que muchas veces me dijeran en tono jocoso: “Niña, ¿tú eres cachaca?”

Pero en definitiva mi temperamento libertario sobresalió desde mis años escolares donde las monjas franciscanas, varias veces me castigaron por hablar más de la cuenta, cuando, por ejemplo, me parecía injusto que a muchas niñas y adolescentes las sacaran de las filas, después de rezar un rosario y se las sometieran al escarnio público, por la negativa de sus padres de cumplir con el pago de las pensiones. Me tacharon a esa edad de revolucionaria y hasta de loca, pero agradezco de sobremanera que todas estas injusticias que desde ese momento percibí, ayudaran en mi formación como abogada y mujer de luchas, sobre todo en mi tierra natal, donde todavía se viven vestigios de colonia y esclavitud, disfrazadas de injusticias y exclusión social.

Llegar a Santander es volver a casa. En un departamento con cordilleras, valles ríos y con ese majestuoso cañón del Chicamocha. Bucaramanga sorprende entre el ruido y el silencio brumoso que destilan los bosques circundantes. Allí se respira vida y abundancia por doquier tanto en recursos naturales como en tejido humano y cultura. Pero la ciudad de Barichara, famosa por sus calles con adoquines y su arquitectura colonial me hipnotizó de forma inmediata, como si una película antigua fuera proyectada en ese momento y yo fuese la protagonista principal. En ese último viaje a Santander pude entender que la “sangre es más espesa que el agua” y que la tierra al igual que el mar, reclaman lo que es suyo.

Me hospedé en un bello hostal que daba a una callejuela empedrada con olor a jazmín y panecillos dulces. Caminé sin rumbo fijo, encontrándome en cada esquina gente bonita, amable, sencilla pero también artistas en general, sobre todo extranjeros que quedaban maravillados por este “Pueblito Viejo”. Sin darme cuenta, comencé a cantar aquellas estrofas que en mi infancia escuchaba del gran maestro José A. Morales: “Quiero pueblito viejo morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer”.