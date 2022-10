¿Qué es un valor?

Explicar los valores no es lo mismo que entenderlos y aplicarlos. Cuando hablamos de roles para asumir una vida propia y después ante una sociedad de la que somos y hacemos parte activa a través de nuestro accionar es lograr entender la puntada que representamos para darle forma al tejido en esa cadeneta de formas donde finalmente quien se afecta o beneficia es el conglomerado.

Todos en el imaginario sabemos de sobra que desde casa se construyen las bases y que, desde ese cimiento mezclado con dedicación, amor y respeto, el resultado es agradable, confortable y duradero. Entonces, aparece en la realidad un interrogante: ¿Y qué pasará con las personas que no tienen las estructuras donde vaciar la mezcla en la justa medida para que las paredes no se derrumben? Esa pedagogía del cambio por la que tanto se aboga para poder reforzar la temática de los valores, debe acompañarse de liderazgos altamente calificados y cualificados para ello, exentos de cualquier magulladura de torcidos, que inspiren confianza, respeto y además admiración, para que eduquen con el ejemplo y no dejar estelas de escepticismo dentro de una sociedad que cada vez más se desintegra ante la amenaza de “defiéndase como pueda porque usted está en la mira de cualquier circunstancia aleatoria y puede esfumarse de este mundo por un golpe de mala suerte”. Definitivamente hay desbarajuste social. Ciertamente existen cúmulos y montículos de programas, buenos programas, sensibles voluntades, atinadas intenciones al cambio de ciudad en cuanto a comportamiento y desarrollo, se ven las ganas de hacerlo bien, gentes preparadas para llevar a cabo todos los puntos vulnerables, identificados, georreferenciados, focalizados y, ¿por qué no se logran eficazmente? No creo que sea por falta de voluntad, he visto, lo sé y me consta del compromiso y la entrega de muchas personas trabajando en ello ya sea del sector público como el sector privado metiéndole el pecho con todas las ganas, de hacer, sí se hace al respecto y hay avances, aunque solo se escuchan quejas y más quejas. ¿Qué es lo que hace falta entonces? ¿Reorganizar, replantear, redireccionar? ¿Hará falta más inversión y apoyo en lo económico para que finalmente sea notorio el avance en nuestra sociedad? Un valor resulta tan útil y beneficioso para nosotros como para el resto de nuestros semejantes, y existe en cualquier sociedad.

Tomé de internet esta definición: “Los valores humanos de cada persona son aquellos que nos guían a lo largo de todas nuestras acciones y decisiones, e incluso en nuestra lista de prioridades vitales, y, colectivamente, nos ayudan a avanzar como sociedad”. Amor, respeto, paz, libertad, igualdad, justicia y un listado de cientos más. ¿Los valores contrarios que abundan hoy en día, nos representan como sociedad?

*Escritora.