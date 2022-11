¿Qué fue del San José?

El Galeón San José es como el abuelo, al que todos dicen querer mucho pero que, cuando se hunde, nadie hace nada por reflotarlo. Llevamos años escuchando que las tareas de rescate ya empiezan, ahora sí, el presidente se toma muy en serio la cuestión, el Ministerio lo tiene sobre la mesa, estamos en ello, oiga, no insistan, en breve tendremos con nosotros todos los tesoros (¿los restos de los cientos de marinos muertos, también?) y seremos felices vendiéndolos al mejor postor para comprar electrodomésticos y plumones de ganso para todas las autoridades. ¿Dije vender? Ja, ja, ja. Craso error. Quise decir exponer. Exponer en un museo, por supuesto. ¿En cuál? Bueno, eso ya lo veremos. Los españoles han dicho que, si nos comprometemos a no vender ni una monedita de oro y a dejarlo todo en un museo, ellos nos amplían el Naval. ¿Que si el actual presidente español ha confirmado eso? No recuerdo. ¿Que tiene tendencia a no cumplir sus promesas? Bueno, tampoco es que nuestro presidente sea Catón revivido, así que seguro que se pondrán de acuerdo sobre qué hacer con el barco. Algún día. Mañana. Pasado, quizá. De la semana que viene no pasa. Como máximo a finales de mes. Ya veremos.

Y, mientras tanto, el barco sin sacar. Y, como ya sabemos dónde está, seguro que no hay ningún caza tesoros extrayendo ya moneditas bajo la luz de la Luna. Por supuesto que no. Jamás se me ocurriría decir que alguien podría estar utilizando el desinterés político para hacer su propio rescate personal a lo Indiana Jones. Eso es imposible. Como imposible parece ser que alguien se tome en serio que lo que hay ahí abajo no es solamente una montaña de oro y piedras preciosas (que también), sino una parte de nuestra historia.

Cartagena es una ciudad que no brilla por su oferta cultural. Lo cual, teniendo en cuenta su espectacular historia y patrimonio, clama al cielo. La ciudad ha asumido un modelo de turismo de borrachera de gringos que se casan (y emborrachan) entre las murallas y de cachacos y barranquilleros que ven la ciudad como unas cuantas playas junto a las cuales amarrar botes en los cuales es mejor no preguntar sobre la filiación ni de las señoritas que los habitan, ni de las sustancias que se consumen. ¿Eso es lo que quiere para sí Cartagena?

El futuro de la ciudad es su historia y esa historia pasa, entre otros, por el San José. Cualquier retraso en el rescate y exposición de ese barco es un insulto a los cartageneros.