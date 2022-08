¿Qué fue lo que pasó?

¿Qué fue lo que paso en el gobierno Duque, por qué tan malos los resultados en las encuestas de aceptación de su gobierno entre los colombianos? Es cierto que hubo una propaganda negra en su contra, que no solo ha sido desaforada, como eficaz.

Después de terminar su periodo, la percepción general es que fue un pésimo gobierno, cuando en realidad es todo lo contrario, un gobierno en términos generales muy bueno, con grandes resultados en lo económico y lo social. Nunca la economía había estado tan boyante, con unos crecimientos admirables,

Con un gran manejo sanitario de la peste del covid-19, con una eficiente política para la recuperación económica que nos dejó la recesión por la pandemia. Con muy buenos logros en su política internacional. Con excelentes resultados en el combate a la delincuencia, aunque su gran falencia haya sido combatirla en forma individual, más no integral, apoyándose en la ventaja comparativa de tener una fuerza aérea; es decir, no afecta a la masa delincuencial, que sigue creciendo a ratas descabelladas. No se gana nada o casi nada con liquidar a un delincuente, si de forma inmediata, aparecen dos delincuentes más hábiles que el que se ha liquidado.

Capturan a Otoniel y aparecen tres otonieles. Y es cosa de vieja data, pero los gobernantes no dan cuenta de ello: liquidaron a Pablo Escobar y aparecieron decenas de ‘Pablos Escobares’. Tal vez el único que advirtió esa situación fue el presidente Uribe, que por desgracia le heredo el gobierno a JM Santos, donde la delincuencia hizo metástasis y la estrategia de dejar crecer el narcotráfico ha dado resultados.

Alguien dijo que la economía va bien, pero la vida en las calles va muy mal. Este gobierno de todas maneras nos enseñó que la seguridad es un valor democrático único y demasiado importante, y que el combate al narcotráfico era y es tan trascendental como el manejo de lo económico. Todo ese gran desarrollo económico logrado en el gobierno Duque no se ve porque la descomposición social es real y aterradora. La oposición y el narcotráfico se tomaron todas las instancias de la vida nacional.

¿Qué pasó entonces?

Lo que pasó es que el presidente Duque, aunque tuvo en sus manos el gobierno, nunca tuvo el poder. El poder lo tenían otros.

No porque se esté gobernando a una nación quiera decir que se tiene el poder sobre esta. El poder estuvo en manos de la oposición en una simbiosis letal como ilegal con la delincuencia común y el narcotráfico, que se tomaron el país. Se tomó la autoridad de gobernar sin tener gobierno e imponer la anarquía. Y al final se tomó uno de los poderes más importantes: el poder electoral.

Tal vez Iván Duque era un presidente para un país diferente, dado su talante de hombre muy decente, como por ejemplo Costa Rica o Uruguay. O quizás, al estar inmerso en un palacio, se pierda el sentido de la realidad.

Arquitecto.