Ocurre que me encuentro en conversaciones sobre el perfil deseado del futuro alcalde de Cartagena. Es con personas predominantemente de derecha, algo acomodadas, que pretenden saber más del futuro que la mayoría, que han tenido cierta experiencia iniciática con el sector público (con lo cual nos excluyen con el tramposo “tú no sabes cómo funciona”), y que blanden la certeza y confianza con abierto paternalismo, dado que no son necesariamente inmorales. Me incomodan, me desconciertan y me avasallan. Y no voy a moralizar sobre candidatos a la Alcaldía, me quejo de la gente que conozco, de los pragmáticos, de los que ahora ostentan sabias reivindicaciones.

Se ha llevado la discusión sobre el nuevo alcalde de Cartagena a la dicotomía entre uno que “robe pero que haga” frente a aquel que “no roba, pero no hace nada”. Claro, usan a Dau como ejemplo para contrastarlo con otros alcaldes de ciudades cercanas, donde los clanes abiertamente “roban, pero hacen”, como si fuera una consecuencia lógica. Y quisiera yo pensar que Dau ha planteado un gobierno de largo plazo, sin ostentaciones, cuyos resultados no están a la vista; pero francamente la falta de orden, para mencionar solamente el tráfico, es inexcusable, es grotesca.

Deberíamos elegir mandatarios a quienes consideramos superiores. Pero ahora quieren que renunciemos a esta admiración, ahora quieren que pensemos en el bandido de antemano, porque se ha establecido la idea de que, si es bandido, es eficaz: sabe hacer sus “vueltas”. De esto se agarran los pragmáticos. ¿Cómo se defiende uno? No habrán de tener en cuenta tus argumentos, eres un ingenuo. Consideran que las consecuencias negativas de robar son mucho menores que las consecuencias positivas de hacer obras (con su cartel de turno, claro). Más aún, consideran que las consecuencias negativas de no hacer nada son mucho mayores que las de robar. Y una mirada inicial haría pensar que tienen razón, pues “¿para qué el futuro lejano, si en un presente sin obras la gente se muere de hambre?”.

Pero todo es una falsa dicotomía, es una trampa propia de la pereza mental y la falta de rigor: en primer lugar, no está dicho que una persona honesta no tenga capacidad de gestión, como tampoco está dicho que el vivo es más inteligente que el que sigue las reglas; estos son supuestos falsos. Segundo, no está asegurado que el bandido llega a “gestionar”, al contrario, de lo que podemos estar seguros es que, el que roba, llega a robar.

Más allá de la lógica y la pereza mental, nada es peor que la degradación moral de una sociedad; nada. Un mal alcalde dura cuatro años, la normalización de la vagabundería -la permisividad- dura generaciones, sino centurias.