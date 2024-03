¡Qué tal el concejal!

“Realmente, es preocupante. Yo lo voy a denominar, como decía mi colega César Pion, ‘si es Chiana o Sebastiana’, y aquí realmente esta ciudad yo no la entiendo. Aquí todo el mundo sabe que los amigos de Funcicar votaron y siempre acompañan a la excandidata y exalcaldesa, que no voy a mencionar su nombre, porque al doctor Meza no le gusta que se mencione el nombre de ella, porque es de ingrata recordación para la ciudad.

“Pero yo sí quiero decir antes de clausurar este periodo de sesiones ordinarias... Yo creo que aquí lo que está haciendo Funcicar es una persecución política que no hacía antes. Hoy, todo lo observan. Yo encuentro hoy, cómo la licitación pública que está ya colgada ya fue observada por Funcicar. Funcicar observa el contrato con Edurbe, pero cuando la administración del nefasto Dau, Funcicar guardaba silencio. Uno se pregunta a qué juega esta entidad que hace observatorio aquí en la Corporación, del cual no tengo ningún problema porque aquí no hay nada que esconder.

“Yo invito a la administración del alcalde Dumek Turbay, no le preste atención a este tipo de situaciones que, yo no sé qué busca Funcicar, y no sé qué busca el periódico de amplia circulación de la ciudad, que todo se lo publica. Creo que Funcicar debe hacer un trabajo objetivo en todas las administraciones y no dedicarse a hacer una persecución política, que es lo que yo siento hoy. Hoy todo se revisa, todo es observado...”.

El anterior fue el más reciente discurso que dio el concejal Carlos Barrios, quien parece estar incómodo porque Funcicar siga haciendo el trabajo que debe hacer.

No es la primera vez que los cabildantes se molestan con el Observatorio del Concejo -adscrito a Funcicar-, por ejemplo, en 2011 amenazaron con impedir el ingreso de los observadores tras una nota publicada en El Universal, sobre los peores y mejores concejales de la semana. “En nuestro recinto y escenario, el Observatorio no debe estar... y si hay que sentar una protesta pública la haré así sea solo”, dijo en ese momento el concejal Antonio Salim Guerra.

Hoy, el concejal Barrios dice mentiras para deslegitimar el trabajo de Funcicar. Asegura que con Dau, la entidad guardaba silencio, sin embargo, solo hay que darse una vuelta por sus redes sociales para ver la cantidad de informes, como este: “Entre 2000 -2023 la Alcaldía contrató con Edurbe 39 millones, la mayoría de los procesos subcontratados se entregaron de manera directa y sin competencia”.

¿Cómo es que una persona pública, elegida por voto popular, se preocupa porque “hoy todo se revisa”? Si de verdad “no hay nada que esconder” (como aquellos libros que algunos se camuflaron), ¿cuál es el problema? Ahora bien, si Funcicar miente, o hay cifras amañadas, que lo diga. Pero la ciudadanía no puede permitir que se les pongan mordazas a aquellos que con un trabajo serio se convierten en guardianes de la transparencia. Al concejal le preocupa que el periódico publique esos informes, pero insisto, el que nada debe...

*Periodista y Profesor. Magíster en Comunicación.