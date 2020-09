¿Qué tan rápida será la reactivación?

Esa es la pregunta en boca de todos ahora que se acabó el confinamiento obligatorio y se permitió reabrir la mayoría de las actividades y servicios. Las distintas opiniones se reflejan en letras del alfabeto: en forma de V si es rápida; como W si hay rebrote, o U si es más lenta, o inclusive como K si es desigual, recuperación para unos y caída para otros. Aunque no hay ‘Ouija’ mágica que nos señale la letra acertada, sí hay elementos que indican que en Colombia la recuperación va a ser una mezcla de U con K, es decir, lenta y desigual, y que acabar la cuarentena no garantiza que se retorne a los niveles de crecimiento y empleo prepandemia. La actual recesión es diferente a los tradicionales ciclos económicos, pues combina choques simultáneos de oferta y de demanda. Hubo reducción drástica de la oferta de algunos bienes y sobre todo de servicios, pero también caída del consumo de los hogares, de la inversión de las empresas y de las exportaciones. Con la reapertura de las empresas, el comercio y los servicios se acaban las restricciones a la oferta, pero la demanda sigue deprimida. De nuevo una letra, la P, nos sirve para ilustrar las razones de la demora en la recuperación de la demanda. Son 4 P por las que la gente seguirá gastando menos que antes: por Prevención frente al virus que sigue rondando, muchas personas han decidido seguir confinadas y no salir a restaurantes, bares, almacenes o cines, ni mucho menos montar en avión. Por Prevención al contagio se mantiene restringido el aforo de sitios públicos con medidas de bioseguridad que restringen la demanda normal. Prudencia se refiere a la actitud de mesura y ahorro que han adoptado los consumidores y empresas que tienen recursos: ante la incertidumbre de los ingresos futuros se han recortado gastos no esenciales e inversiones. Pobreza es más doloroso, pues son los que no compran porque perdieron sus ingresos. Según el Dane, el 30% de los hogares hace ahora una comida menos que antes de la pandemia, y no es porque el virus quite el hambre; además, el 88% de las personas tiene menores posibilidades de realizar compras para el hogar. Proteccionismo es la reducción del comercio internacional por la tendencia mundial a privilegiar la compra de productos domésticos y reducir las importaciones para aumentar la demanda interna. Nuestras exportaciones han disminuido. El Estado es el único que puede enfrentar fuerzas tan poderosas que disminuyen la demanda, aplicando la receta keynesiana de aumentar el gasto público, con programas de obras públicas intensivas en empleo y mayores transferencias de ingresos a los pobres y vulnerables. Pero la recuperación en Colombia será lenta porque frente a una caída del PIB superior al 7% este año, el gasto y la inversión pública solo aumentarán en 0,4% su participación en el PIB.

Explicar la K de la recuperación desigual será para la próxima.

*Economista.