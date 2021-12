Que tristeza con la Policía

Cuando el general Ricardo Restrepo fue comandante de la Policía en Cartagena le propusimos, en aras de que la policía se mantuviera aislada de un entorno malsano, que no lo contaminara, una serie de predios para desarrollar el barrio de la Policía; precisamente para evitar que tuvieran que compartir vecindario con delincuentes, porque incluso se daba el caso que el policía y el delincuente compartían el mismo techo. El siguiente relato es el de un taxista que persigue a un ladrón que robo la cartera a un turista:

“La noche de ayer me movilizaba conduciendo el taxi en sentido Marbella - Crespo. Delante de mí iba una chiva turística con pasajeros, en el momento vi pasar una moto, de un momento a otro el conductor hizo una maniobra y le alcanzo el bolso a una turista que estaba a bordo, al ver eso me puse a perseguir al delincuente hasta poder alcanzarlo”.

“La persecución terminó cerca del CAI de Santa Rita, porque ya este se veía acorralado por mí y unos policías que se unieron al ver la persecución. El ladrón ante el acoso prefirió tirar el bolso y refugiarse en su barrio, donde no lo pudieron localizar. Tomé el bolso, y le dije a un policía adscrito al CAI que se subiera al carro y me acompañara a devolverlo junto con unas usuarias que yo transportaba en ese momento, que aceptaron que persiguiera al delincuente. El policía me dijo que no podía acompañarme, que fuera por la turista, le dejara el bolso y regresara, le dije que no, pero él insistió en que no podía movilizarse hasta Marbella. Entonces accedí a dejarle el bolso, e ir por la víctima, a la que encontré angustiada, porque dentro estaban sus papeles y una cartera con $500.000”.

“La victima tomo un taxi y nos fuimos juntos para el CAI, encontrándonos con la sorpresa de que la billetera no estaba dentro del bolso, le expliqué al policía y a la turista que el delincuente estaba solo, sin parrillero y a la velocidad que iba no era posible registrar el bolso, así que la billetera debería estar ahí dentro”.

“El policía se negaba y afirmaba que no había abierto el bolso desde que yo se lo entregué, obviamente yo desconfiaba de él y le insistí que esto no podía estar pasando, que prácticamente hice su trabajo al exponer mi integridad y la de mis clientas por atrapar a un bandido, y el ladrón iba a ser él. Enseguida se enojó y dijo que hiciera lo que yo quisiera, en el acto llamé a un contacto que tengo en la policía para que nos ayudara y en efecto pudo hacerlo”

“Mi contacto, siendo de mayor rango, sacó a todos los policías del CAI y empezó a registrar minuciosamente. Después de 15 minutos de búsqueda hizo entrar a los turistas y les mostró dónde había encontrado su billetera, escondida en el baño del mismo CAI. En ese momento sentí paz, pero mucha pena a la vez con esa persona que era una turista, porque el delincuente no fue el de la moto, sino un policía”.

*Arquitecto.