¿Qué viene ahora?

Tuve la oportunidad de participar en el foro de reactivación económica de la CCC, importante espacio para el análisis de los esfuerzos necesarios para el gran reto que se nos avecina. Lastimosamente las empresas no tienen un botón que pueda reiniciarlas una vez finalizada la pandemia justo en donde se quedaron antes de las medidas de cuarentena tomadas por el Gobierno. Todas, unas más que otras, tendrán que realizar importantes esfuerzos en el ámbito financiero, operativo, administrativo, tecnológico para nuevamente sincronizar sus procesos y continuar con los nuevos desafíos que la COVID-19 nos traerá. Sin embargo, en una ciudad como Cartagena que arrastra una crisis de olvido social de décadas donde solo el 16% de los cartageneros piensan que las cosas van por buen camino, según la encuesta de percepción ciudadana 2019 de CCV, y seguramente para el 2020 el panorama será aún más duro por las cifras que ya comienzan a marcar el desempleo y la liquidación de algunas compañías. Muchos cartageneros regresarán a la pobreza y pobreza extrema y será más difícil que reciban educación, que se preparen para el trabajo y en últimas crean en la ciudad y en la esperanza de un futuro mejor.

En este escenario el esfuerzo más audaz que tendremos que realizar hará referencia al talento humano, especialmente en recuperar la dignidad social y la fe en la ciudad. Esta tarea no es una responsabilidad únicamente de las empresas, este esfuerzo debe ser un conjunto de academia, gremios, sector público y sector privado. Reto faraónico, en una ciudad donde nadie cree en nadie. Abrir los espacios para trabajar en la recuperación de la confianza ciudadana no solo es una estrategia, sino que debería ser una de las banderas principales de la ciudad, confianza que no se recupera con discursos, se recupera con acciones concretas que impacten el bienestar colectivo y pensar en una mejor formación del talento humano en este momento no es opcional: apostándole a la educación orientada al trabajo ya que este tipo de educación tiene un papel relevante en la formación de los jóvenes y los mecanismos de transición de la escuela al trabajo. De lo contrario, seguiremos desaprovechando todas las ventajas que la ciudad ostenta.

La refinería más moderna de América Latina, el mayor puerto de contendores del país, donde recalan 8 de las 10 navieras más grandes del mundo, y conecta con 150 países no son asuntos menores. Eso es una situación privilegiada, que envidian nuestros vecinos. Hay que aprovecharla trabajando desde lo político, lo económico y social, incluso con los enemigos o si no, día a día, la brecha de confianza en Cartagena será mucho más amplia.