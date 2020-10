¿Quedan jueces en Colombia?

Ruidoso regaño le dio el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namen, al presidente de la República a propósito de la aberrante y antijurídica sentencia de tutela proferida por la sala civil de la CSJ y que Duque de manera tímida y sin irrespetar, intentó controvertir con todo derecho. Trajo a colación el magistrado, como queriendo enseñar lo suficientemente sabido, la anécdota del rey Federico II de Prusia cuando, al acatar una sentencia que le era adversa pronunció la famosa frase: “Todavía quedan jueces en Berlín”. Y se explaya advirtiéndonos, como si no supiéramos, que las sentencias hay que acatarlas.

¿Qué pasó con los procesos del Cartel de la Toga? ¿Le han informado sus colegas de otras cortes? Porque a nosotros, el pueblo, no. Silencio total. ¿Por qué tan “demorados” y no avanzan? ¿Dónde está Bustos? ¿Huye? Dicen que asilado en Canadá. ¿Por qué no se defiende y demuestra la tal persecución? ¿Lo hemos pedido en extradición? Silencio total. No se habló más del tema. ¿Y los que salieron y se libraron por “vencimiento de términos”? ardid dizque legal utilizado en beneficio de y para liberar bandidos, dicen los que saben más que yo. ¿Quedaron absueltos? ¿Todos? Pregunto porque no supimos más.

Y ¿qué pasó con el proceso del señor de las bolsas de dinero? El video lo vio el mundo entero pero aquí no ha pasado nada. ¿Acaso ya se vencieron los términos? ¿Y qué de los procesos por los robos de Odebrecht? Que se sepa, hay media docena de ladronzuelos encartados y ya. ¿Y los “pesos pesados”? Como dicen los comunistas, los ministros y ministras, presidentes y presidentas, sinvergüenzas y sinvergüenzos...

¿Por qué el honorable consejero de Estado que ahora pontifica defendiendo lo indefensible no nos recuerda y nos refresca la memoria contándonos sobre el caso Santrich? ¿Cómo fue que procedieron las Cortes, incluido el Consejo de Estado? ¿Hubo algo más que quizá debamos saber? No nos crea imbéciles, doctor Namen, contándonos el cuento de Federico II y aquellos jueces, para aplicarlo a nuestras suciedades.

Señor magistrado, la inteligencia y la probidad de las gentes de bien, que en Colombia somos más, debe ser respetada.

Señor consejero, muy a pesar de la probada honorabilidad de muchos, cuando en las Cortes hay infiltrada una banda de vendedores de sentencias, acertadamente llamada “Cartel de la Toga”, que mancillaron el sistema y que aún no han pagado su delito ni han restablecido el equilibrio, tristemente no puede decirse que “Todavía quedan jueces en Colombia”.

Y usted, señor presidente Duque, que dice frases tan bonitas, dése cuenta de que todo esto le sucede gracias a su comportamiento de espaldas a quienes lo elegimos.