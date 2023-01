¿Quién crees que será el alcalde?

Para responder esta pregunta diciendo fulano, fulana o sultana debo prepararme para digerir el pan diario de cada día fabricado de los calificativos de corrupto, ratero, malvado, perverso, canalla, maléfico, execrable, infame, injusto, diabólico, cruel o en su defecto, este sería la salvación, es frentero, no tiene miedo a nadie, honrado, popular, no está con los bandidos, es apolítico, y muchos calificativos que son servidos de entrada en los medios de comunicación, juzgados, Fiscalía, Procuraduría, entre otros, por sus oponentes y seguidores que denuncian directamente, para luego beneficiarse de un mandatario que de no cumplir, llevará del mismo garrote y la misma cucharada, con la diferencia de que ya el elegido adquirió poder y tentáculos de penetración de nombramientos, contratos y dineros que podrían neutralizar algunos atentados y desaparecer al denunciante.

Un buen gobernante debe ser:

1. Quien logre unir y no dividir a la sociedad, 2. Que sea armonioso y coherente, 3. Con capacidad ejecutiva para coordinar un buen programa de gobierno y desarrollo real, 4. Que sus palabras y acciones no apunten a la violencia, 5. Que genere desarrollo a la ciudad, 6. Que aplique la sinergia real con los gremios, academia y Juntas comunales, 7. Que genere desarrollo a sus regiones, 8. Que brinde seguridad a la ciudad, 9. Que genere nuevos empleos, 10. Y que conozca al dedillo la complejidad política, jurídica y administrativa de la ciudad.

Le diría, el próximo gobernante debería saber y fortalecer Planeación, Hacienda, Valorización y fabricar el real estatuto de tributación, siempre hemos planteado el desarrollo frente al agua y su creatividad debe ser acompañada con la empresa privada, destelerañando las APP y ofreciéndole manejos bien pactados, y condicionando la fuerza laboral en jóvenes y mujeres cabeza de hogar, con muchas propuestas a lo rural, en lo cual desperdiciamos 547 km2 donde solo habita el 4,4% de la población vs. la sardinización del 95,6% de habitantes que vivimos en 76 km2; Protección Costera, Canal del Dique, Perimetral, drenajes pluviales tendrán más incidencia y poca laboriosidad a los parques temáticos, marinas, réplicas de la batalla de Inglaterra, y de las naves del descubrimiento y parques entregados a gestores culturales y empresas, para fortalecer otros caminos distintos a la saturación cholonera y no nos sigan restregando los vecinos el monumento de ventana del mundo, el Malecón, las nuevas playas de Sabanilla, el muelle de Puerto Colombia, su organización del Carnaval, mientras la gran historia del país en su independencia está sumergida como el Galeón, en especulaciones y expectativas de rescate; decir tú eres culpable, no debe darte el pasaporte del podio, si estás como el doble blanco al cerrar la partida... no cuentas.