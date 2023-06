¿Quién es ella?

Pasan los días y con los escándalos del Gobierno y el encuentro de los niños van quedando atrás ciertas circunstancias que aún generan dudas. Me llama la atención Laura Sarabia, desconocida hasta hace muy poco, que en menos de 8 meses se convirtió en la mano derecha del presidente y llegó a ser reconocida como la ‘Zarina de Palacio’. Más que la zarina parece Rasputín...

¿Cómo llegó una joven de 29 años a tener tanto poder y a ser tan cercana a Petro que este le dio el nombre a su único hijo? ¿En qué momento se empoderó hasta usar el aparato de seguridad del país para hacerle seguimiento a su servicio privado? Sus amarras llegaron hasta la Policía y Fiscalía que sin espera chuzaron a dos empleadas de su casa. ¿En qué instante su familiaridad con Armando Benedetti la llevó a contratar a su recomendada para cuidar a su bebé? Su relación con el exembajador era tan cercana que ante el más claro atisbo de problema lo llamó para que se lo solucionara y el hombre corrió a sacar a la empleada en avión privado del país. ¿Por qué intentaron convertir un “robo doméstico” en un tema de seguridad nacional?

Sin ninguna restricción o temor engañaron a la Fiscalía con información falsa sobre quiénes eran realmente Marelbys Meza y Fabiola Perea. ¿Qué clase de maquiavélicos engendran semejante tramado judicial para averiguar por un dinero que no parece muy santo? La verdad es que aunque la cifra varía, el hecho de recibir la plata en un maletín apunta a que sí eran los 150 millones en efectivo que se han mencionado y que fueron entregados por una teniente del esquema de seguridad de Laura. Esta plata no solo esta bañada en calumnias; debe tener una gran historia por contar que justifique los $30.000 dólares que costó llevarse a la niñera a Venezuela. Y es que ese valor en pesos colombianos es casi el mismo de la suma robada que hasta hoy no saben dónde está.

No salgo de mi asombro que con su juventud, Laura Sarabia, que había empezado su carrera política hace tan poco tiempo, hubiera adquirido tanto poderío al punto de desconocer a quien la había llevado a su unidad de Trabajo legislativo, a recomendarla con el candidato y finalmente convertirse en la puerta de entrada para hablar con el presidente de la República. ¿A qué horas saltó de su primer trabajo a volverse la persona más poderosa de este Gobierno y soñar con la silla presidencial? ¿A arrodillar a Benedetti rogándole por un Ministerio y sacarlo de la línea directa del mandatario convirtiéndose en su intermediaria?

Con este antecedente, no es sorpresiva la rabia del exembajador y sus coloridos insultos. Sí sorprende cómo hizo la exjefa del gabinete para quedarse impávida ante tanto agravio y madrazo. La historia no es para dejarla morir... necesitamos otra temporada...